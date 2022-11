Les fans japonais restent derrière pour nettoyer le stade après le match de la Coupe du monde de football et gagner des cœurs

Le score du match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA disputé entre le Qatar et l’Équateur n’a pas été la seule chose qui a attiré l’attention des fans de football après sa fin. Une vidéo de supporters japonais qui sont restés pour nettoyer le stade de la Coupe du monde a stupéfié Internet. Après le match d’ouverture du tournoi, plusieurs fans portant des maillots bleus sont restés pour ramasser les ordures recouvertes d’emballages alimentaires et les bouteilles d’eau de la zone dans les gradins. Internet a admiré les efforts de ces fans japonais qui ont montré à tout le monde qu’ils prenaient leurs responsabilités dans un jeu auquel leur pays n’était même pas impliqué.

La vidéo virale de ces fans japonais a été prise par un influenceur de Bahreïn, à savoir Omar Al-Farooq. Dans le clip, on peut voir l’influenceur demander aux fans japonais : “Pourquoi faites-vous ça ?” On entend l’un d’eux répondre : “Nous sommes japonais, et nous ne laissons pas de déchets derrière nous, et nous respectons l’endroit.” Dans le clip, les supporters ont été vus aller rangée par rangée pour ramasser les déchets et les placer dans des sacs en plastique, pour se joindre aux efforts du personnel de nettoyage du stade. Non seulement ils ont nettoyé la zone jonchée, mais les supporters ont également ramassé des drapeaux lancés par des supporters qatariens et équatoriens.

Le clip partagé par l’influenceur sur Instagram est devenu instantanément viral dans le monde entier. Jetez-y un œil ici :

Ce n’est pas la première fois que des supporters japonais font preuve d’un tel effort de bonne volonté lors d’un tournoi international. Notamment, au fil des ans, ils ont acquis une immense admiration pour des efforts similaires. En 2018, pour un visuel provenant de la Coupe du monde en Russie, les fans du Japon ont suscité une énorme adulation pour être restés en arrière et avoir aidé à nettoyer la zone.

Ce qui a rendu le geste plus réconfortant, c’est que les supporters japonais portant des maillots “Samurai Blue” ont subi une défaite par élimination directe, mais se sont quand même déplacés dans les allées de la Rostov Arena pour ramasser les déchets jetés dans les tribunes. Dans les visuels qui étaient auparavant devenus viraux, certains des supporters ont été vus en larmes alors qu’ils se joignaient aux efforts pour nettoyer l’énorme stade.

