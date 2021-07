Les fans jaillissent devant l’adorable tapis de bébé de Vamika dans les dernières photos virales d’Anushka Sharma-Virat Kohli ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le couple de célébrités Anushka Sharma et Virat Kohli, affectueusement appelé ‘Virushka’, sont très appréciés des fans pour leurs moments adorables ensemble et leur relation solide comme le roc. Tous deux bénéficient également d’une énorme attention sur les réseaux sociaux, en raison de leur succès phénoménal dans leurs domaines respectifs. Récemment, une photo du couple partagée par une page de fans est devenue virale sur Instagram mais ce n’était pas à cause du duo. C’était plutôt un objet intéressant en arrière-plan qui a attiré l’attention des fans – un tapis pour bébé !

Les images étaient une capture d’écran d’une vidéo dans laquelle le couple remerciait le président de la Fondation I Love Mumbai, Rahul Kanal, pour son travail de bien-être animal. Sur les photos, on peut voir que derrière le couple, sur le sol, se trouve un tapis avec un joli imprimé caricatural dessus. Naturellement, les fans ont supposé que le tapis appartenait à leur petite fille Vamika.

Découvrez les photos virales:

Plus tôt, une photo du couple était devenue virale sur Internet. Sur la photo, Virat Kohli a été vu en train de tirer la langue pour taquiner Anushka Sharma alors que cette dernière rougissait en tirant pour une publicité. La photo des coulisses a été prise lorsque le couple a tourné pour une annonce de marque de vêtements en 2018.

Le couple a eu la chance d’avoir une petite fille le 11 janvier 2021. Le duo a révélé le nom de leur petite fille sous le nom de Vamika, ce qui signifie une forme de déesse Durga. Il représente le nom alternatif de Maa Durga, selon les rapports. Le couple avait demandé aux paparazzis de ne pas cliquer sur les photos de bébé et avait même envoyé des paniers-cadeaux personnalisés.

Virat et Anushka se sont mariés dans la pittoresque Toscane, en Italie, le 11 décembre 2017. Leur mariage est resté l’un des événements dont on a le plus parlé cette année-là. Le mariage de grande envergure a été célébré en présence de la famille et des amis proches.