Les fans indo-pakistanais se bousculent déjà sur Twitter et la Coupe d’Asie n’a même pas encore commencé

La mauka mauka les railleries ont peut-être disparu après le 24 octobre 2021, lorsque l’Inde a perdu pour la première fois face à ses rivaux, le Pakistan, lors d’un affrontement de coupe du monde – un match que le Pakistan a remporté par 10 guichets – mais les plaisanteries en ligne entre les deux nations ne s’arrêtent jamais. Est-ce le cas ? Avec le coup d’envoi très attendu de la Coupe d’Asie 2022 samedi (27 août) et l’Inde-Pakistan qui se verrouille le lendemain lors du match 2 de la phase de groupes dimanche, il y a déjà beaucoup de discussions sur le site de microblogging Twitter.

Oui, un match qui est encore dans cinq jours au moment de la rédaction de cette histoire prend déjà de la place sur Twitter en tant que hashtag le plus tendance. Parlez du battage médiatique. Ils sont excités, les fans des deux côtés de la frontière qui partent en guerre contre les mèmes, se tirant souvent dessus.

On est passé de mauka mauka à “line ke uss paar, il y a de bons joueurs”, en l’espace de moins d’un an. Cette équipe pakistanaise commande le respect de l’opposition, et c’est une petite victoire en soi. Plus de place pour les plaisanteries insouciantes. #INDvPAK #CricketTwitter

– Behram Qazi (@DeafMango) 23 août 2022