Les fans indignés par un mauvais arbitrage lors d’un énorme KO contrarié contre Katie Taylor contre Chantelle Cameron undercard

Les fans de boxe n’ont pas tardé à exprimer leurs critiques à l’égard de l’arbitre du combat Gary Cully contre Jose Felix samedi soir.

La paire s’est affrontée sur la sous-carte du combat incontesté pour le titre mondial des super légers entre Katie Taylor et Chantelle Cameron, que le Britannique a remporté par décision majoritaire.

3 Cully a été battu au troisième tour Crédit : Twitter : @DAZNboxing

3 Et malgré l’arrivée de la serviette, l’arbitre n’a toujours pas arrêté le combat au départ Crédit : Twitter : @DAZNboxing

Cully était sur une séquence de cinq combats KO avant le combat et il était un grand favori, mais Felix a réussi une surprise étonnante.

Au troisième tour du combat, Felix a laissé tomber Cully deux fois et a été autorisé à battre l’Irlandais pendant trop longtemps avant que l’arbitre n’intervienne.

Même après que le corner de Cully ait jeté l’éponge, l’arbitre n’a pas semblé le voir et a laissé le combat se poursuivre, malgré le fait que le combattant à domicile était clairement en difficulté.

Et les fans et les autres boxeurs n’étaient pas satisfaits de l’arbitre, comme l’a tweeté le champion du monde des poids mouches IBF Sunny Edwards: « J’aurais dû être arrêté tellement plus tôt. Le cœur brisé pour mon bon ami Gary là-bas mais quelqu’un doit le sauver là-bas. »

3 Cully a fait preuve d’une immense bravoure, mais il a subi plus de punitions que nécessaire

Un fan a répondu en disant: « Cet arbitre doit sûrement être examiné par ses performances horribles, ce qui n’aurait pas dû continuer. »

Un autre a ajouté: « C’était une surveillance difficile que Sunny. Ref a un devoir envers les combattants et il n’a pas du tout protégé Cully là-bas. J’espère que les gars vont bien. »

Pendant ce temps, un troisième a déclaré: « L’arbitre a dû l’appeler plus tôt. Ridicule de le laisser continuer. »

Et le célèbre journaliste de boxe, Rob Tebbutt, n’a pas pu comprendre le processus de pensée de l’arbitre, en disant : « Arbitrage terrible et imprudent.

« Mettre en danger la sécurité du combattant simplement parce qu’il est le côté A promotionnel.

« J’espère que Cully va bien, parce qu’il en a pris plus que nécessaire. »