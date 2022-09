Le leader du BTS, Kim Namjoon, a eu 28 ans (âge international) aujourd’hui. RM alias Kim Namjoon a eu une bonne fête d’anniversaire jusqu’à présent. Le beau producteur de musique, parolier, rappeur et chef de BTS avait des amis chez lui à minuit. Les fans des ARMY et des BTS ont organisé un certain nombre de projets d’anniversaire dans le monde entier pour Kim Namjoon. La plupart d’entre eux sont liés à la plantation d’arbres, aux arts et à l’éducation. Ce sont des choses que RM alias Kim Namjoon représente. Les arts sont sa passion en plus de la musique. Il aime la nature et la solitude qu’elle offre. Eh bien, un groupe de fans de Noida et Delhi a planté 500 arbres en son nom. Ils ont récolté près de Rs 20K pour cette initiative.

Ils ont planté 534 arbres, ce qui en fait 12, ce qui correspond à la date de naissance de Kim Namjoon de BTS. C’est un fait connu que RM de BTS est extrêmement idolâtré en Inde avec les goûts de Kylie Jenner. Il est une icône mondiale de la jeunesse pour ses réalisations et, bien sûr, son discours inoubliable à l’ONU. Les fans ont planté 12 variétés différentes d’arbres comme la groseille à maquereau, l’oranger, le mogra, le neem, etc. C’est la deuxième fois que le fan club entreprend cette initiative pour Kim Namjoon. Regarde…

Les fans de BTS du monde entier les ont remerciés pour ce geste. Certains jours, ce serait formidable si Namjoon reconnaissait la même chose.

Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, est venu sur Weverse et a déclaré que son album RM3 était presque prêt. Il a dit qu’il devrait sortir cette année. Il a dit aux fans que les Bangtan Boys sont très heureux maintenant et plus proches qu’ils ne l’ont jamais été. Il a dit aux fans d’attendre le jour où ils sortiraient un nouvel album en tant que BTS.