Les fans indiens de cricket veulent maintenant un affrontement Dravid XI contre Shastri XI et nous sommes là pour ça

Rahul Dravid a fait la une des journaux depuis qu’il a enfilé le chapeau de l’entraîneur-chef de l’équipe indienne limitée en tournée au Sri Lanka. Cette équipe, dirigée par Shikhar Dhawan, a illuminé le stade R. Premadasa au Sri Lanka ainsi que les médias sociaux après que les Men in Blue ont impitoyablement pourchassé une cible de 263 personnes fixée par les hôtes. Prithvi Shaw (43 ans), Dhawan (86 ans), les débutants Ishan Kishan (59 ans) et Suryakumar Yadav (31 ans) – l’ordre des frappeurs a fonctionné comme une unité pour diriger l’Inde vers une victoire complète et mener l’Inde 1-0 dans le match de 3 Série ODI. Plus tôt, Deepak Chahar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav et Krunal Pandya ont réussi de bons sorts et ont assuré que le Sri Lanka était limité à un score réalisable.

Voir la jeune équipe indienne enregistrer une victoire fulgurante a ravi les fans du pays. Des comparaisons ont été instantanément établies entre Dravid et Shastri. Et maintenant, dans une tournure hilarante des événements, la victoire a fait oublier aux fans leurs adversaires car ils souhaitent voir un affrontement entre le XI de Dravid et le XI de Ravi Shastri. Notamment, les fonctions d’entraîneur-chef de l’équipe masculine indienne senior incombent en grande partie à Ravi Shastri.

Oh, et il y avait des mèmes.

Dravid a été salué par un certain nombre de joueurs de cricket, d’experts et d’analystes comme un excellent étudiant du jeu et également un excellent professeur. Il a été crédité de la constitution d’un noyau solide de joueurs indiens au niveau local, ayant beaucoup travaillé avec les équipes des moins de 19 ans et A et en tant que directeur de la National Cricket Academy de Bengaluru.

