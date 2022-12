Les fans indiens attendent le “moment Tendulkar 2011” de Lionel Messi

Quand Lionel Messi, avec ses yeux humides, regarde vers le néant, il peut arrêter le monde autour de vous. Quand il s’agite et se dispute avec un arbitre, vous vous mettez aussi en colère.

Et quand vous le voyez tourner en rond autour des meilleurs au monde et ensuite leur faire chasser des ombres – comme il l’a fait avec le défenseur Josko Gvardiol mardi soir à Doha – le monde semble être magique.

C’est peut-être pour cela que vous voulez tellement qu’il remporte l’insaisissable Saint Graal du football, tout comme vous aspiriez à ce que Sachin Tendulkar remporte la Coupe du monde de cricket, qui lui a échappé cinq fois jusqu’en 2011 à Mumbai.

Vous pouvez gagner tous les trophées du monde, mais la Coupe du Monde de la FIFA est spéciale. Pelé l’a touché trois fois, Maradona aussi a eu la chance de caresser les mains qui tenaient le “Golden Globe”.

Et si Messi rate maintenant cette chance, ce serait un chapitre inachevé dans les pages de l’histoire du football.

Lors de sa cinquième et dernière Coupe du monde, Messi, tout comme Tendulkar lors de sa sixième et dernière apparition à la dernière frontière du cricket d’un jour, doit avoir envie de mettre la main sur le trophée.

Dimanche peut-il apporter ce moment Tendulkar pour Messi et l’Argentine ? Tendulkar a vécu son rêve et il y a des millions en Inde qui prieraient pour que cela se produise aussi pour Messi.

« J’ai vu Dieu marcher sur la terre. Tout ce que je veux maintenant, c’est voir Messi remporter la Coupe du monde. Je n’aurais aucun regret dans ma vie si je ne regardais aucun sport après ce jour-là. Mais Man, Messi, devrait gagner. Penses-y. Quel moment mémorable ce serait une dernière fois pour les Albicelestes”, a déclaré à PTI Deepto Roy, un avocat basé à Mumbai, qui est à Doha pour regarder les demi-finales et la finale.

“Étant un Indien et aussi quelqu’un qui a regardé cette finale de la Coupe du monde de cricket à Mumbai, Messi vous donne ce sentiment que Sachin Tendulkar aime”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

“Il semble que le monde entier veuille voir Messi soulever cette Coupe du monde. Nous entendons parler de contes de fées et je veux vivre ce conte de fées dimanche soir”, a déclaré Deepto.

Pour les fans indiens, l’Argentine et Diego Maradona sont entrés définitivement dans leur vie en 1986 lorsque Doordarshan a commencé à diffuser les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA à partir du deuxième tour.

Même en ces jours pré-Internet où les médias sociaux n’étaient même pas une idée, les compétences de Maradona unissaient les Bengalis, les Malayalis et les Goans, les trois fous de football de l’Inde.

“Messi appartient autant à Barcelone qu’à l’Argentine. Mais il existe un contexte social associé au fandom fou argentin, en particulier à Kolkata et à Kochi. Les Bengalis et les Malayalis sont des amoureux de l’art et à Maradona, ils ont trouvé un artiste qu’ils n’avaient jamais vu de leur vie”, a déclaré Dwaipayan Chatterjee, un passionné de football de club.

“Il y a une génération qui ne regarde le football qu’une seule fois en quatre ans, mais Maradona les a fait tomber amoureux de l’équipe de football argentine et de Messi.

“Ainsi, Messi et l’Argentine sont devenus un lien sentimental pour beaucoup de ceux qui ne suivent même pas Messi au PSG ces jours-ci. Mais il faut admettre qu’en tant qu’Indien, la Coupe du monde 2011 ressemblait à tout ce qui concernait le SRT et vous ressentez le même sentiment pour Messi”, a déclaré Chatterjee.

Pour Dipanjan Ghosh, un professionnel du logiciel basé à Melbourne, regarder le troisième but de l’Argentine en demi-finale contre la Croatie était le sentiment le plus “surréaliste” d’être au stade.

Bien que le but ait été marqué par Julian Alvarez, les fans s’en souviendront pour la façon dont il a été mis en place par Messi lors de son sprint de 40 mètres et en déjouant finalement le maître défenseur Gvardiol.

“La performance de Messi était pour moi ce que l’Argentine et “mon équipe” feraient dans un tournoi. Je vis dans un pays de bon vin. Messi est ce bon vin, qui vieillit parfaitement avec le temps”, a déclaré Ghosh.

Portant un masque noir pour protéger son nez fracturé, Gvardiol, 20 ans, ressemblait parfois vaguement à “Captain America” ​​à côté de Spiderman Messi.

Gvardiol pendant la majeure partie de ce sprint n’a rien fait de mal car il était techniquement parfait. Il est resté du côté de Messi sans lui laisser de marge de manœuvre alors que le maestro a commencé sa foulée large à droite (à gauche de Gvardiol).

Il a atteint le côté de la surface de réparation, puis le “Messi Magic” s’est produit. Celui qui est joie de vivre et orgasmique.

Messi en une fraction de seconde a tourné le dos à Gvardiol et avec un pivotement des hanches et une feinte de corps soudaine l’a battu sur un demi-tour avant de garder une coupe parfaite pour le jeune Alvarez pour infliger le Coup de Grâce.

“Je serai toujours un supporter de l’Argentine après son départ mais quand mon fils de huit ans grandira et que je vieillirai encore, je lui dirais ‘Mon pote, tu seras plus riche que moi, plus intelligent que moi mais tu peux’ pas être plus chanceux. Tu sais pourquoi? J’ai regardé Lionel Messi vivre et jouer.”

