Les fans inconditionnels des Yankees ne peuvent pas imaginer que Juan Soto soit parti : « Pourquoi voudriez-vous quitter ça ? »

NEW YORK – Juan Soto a attendu. Puis il attendit encore. Puis, après que Gerrit Cole ait terminé sa liquidation et lancé un lancer, Soto s’est retourné et a salué les Bleacher Creatures, qui scandaient son nom pendant 15 secondes lors du « Roll Call » qui est devenu une tradition au début de chaque match au Yankee Stadium.

Soto ne le savait pas, mais il venait de confirmer l’intuition de Milton Ousland, 53 ans, originaire de Brooklyn et super fan des Yankees de New York surnommé « The Cowbell Man ».

Ousland, qui sonne dans le Bronx depuis 1996, a-t-il eu l’impression que Soto aime vraiment interagir avec les fans des Yankees dans le champ droit ?

« L’impression? » » a déclaré Ousland, penché sur une balustrade métallique dans la section 203. « Il adore ça à 100 pour cent. Je le sais pertinemment.

Pourquoi?

« Quand nous faisons l’appel », a déclaré Ousland, « il en profite ».

Pour Soto, ce n’était peut-être qu’une autre journée au bureau, récoltant trois coups sûrs, dont un doublé lors de la victoire 6-5 des Yankees contre les Royals de Kansas City lors du premier match de la série de divisions de la Ligue américaine, samedi soir.

Toute la saison, Soto a été comblé d’amour par la foule du Yankee Stadium alors qu’il a enregistré des chiffres en carrière qui incluent un record personnel de 41 circuits. Depuis la pause All-Star, cela inclut des chants constants de « Re-sign Soto » – un rappel au propriétaire Hal Steinbrenner qu’ils ne se soucient pas de combien d’argent il doit dépenser pour garder le cogneur vedette, dont l’agence libre sera la parler de l’intersaison.

Mais Soto a déclaré que samedi, c’était un peu différent.

« C’était incroyable », a déclaré Soto à propos de l’accueil qu’il a reçu. «Ils deviennent bruyants. Ils m’ont vraiment surpris aujourd’hui.

C’était le premier appel en séries éliminatoires de Juan Soto. Il semblait s’en imprégner un peu. pic.twitter.com/hRgIk4Pprx – Brendan Kuty 🧟‍♂️ (@BrendanKutyNJ) 7 octobre 2024

Pour les Bleacher Creatures, ils espèrent simplement que lorsque Soto et son agent, Scott Boras, évalueront les offres cette intersaison qui pourraient atteindre les 500 millions de dollars, l’amour qu’ils lui ont témoigné contribuera à faire pencher la balance en faveur des Yankees.

Même si ce n’est qu’un tout petit peu.

« Bien sûr, nous voulons qu’il revienne », a déclaré Marc Chapin, leader officiel du « Roll Call » depuis 2006.

Chapin, un résident de Manhattan, portait un petit appareil photo attaché au bord de sa casquette des Yankees lorsqu’il dirigeait le « Roll Call » samedi. Il possède des abonnements depuis 1999, à l’époque où les Yankees jouaient dans l’ancien stade.

Il est convaincu que Soto aime les créatures Bleacher comme elles l’aiment.

« Nous aimons l’interaction entre les joueurs », a-t-il déclaré. «Ces gars sont très excités. Ils adorent le « Roll Call ». Nous adorons l’appel nominal. De toute évidence, il est l’un des meilleurs frappeurs du baseball. Il adore être ici, ça se voit.

Nanette Simmons est originaire de Brooklyn qui a récemment vaincu un cancer du sein de stade 3. Elle assiste aux matchs des Yankees depuis plus de 20 ans et faisait partie des milliers de personnes scandant « Re-sign Soto » alors que la jeune femme de 25 ans courait vers le champ droit avant la première manche samedi.

« Cela semble merveilleux », a déclaré Simmons à propos de l’idée que Soto reste pour le reste de sa carrière.

Pourtant, Simmons était sceptique.

« J’adorerais qu’il reste et j’espère qu’il restera sans craindre d’obtenir un contrat aussi long », a-t-elle déclaré.

Simmons n’était pas le seul sceptique. Joe Lopez, également une créature de Bleacher, participe aux matchs depuis 1987. Lopez a déclaré qu’il pensait que Soto aimait les fans des Yankees, mais ce n’était pas tout ce qu’il aimait.

« Il adore ça », a déclaré Lopez, frottant son pouce et son index pour signaler les dollars. « Tout est question d’argent. »

Lopez a fait référence à la dernière poursuite d’agent libre de haut niveau des Yankees : Aaron Judge.

Judge a été repêché par les Yankees en 2013 et il est devenu le visage de la franchise lorsqu’il a réussi les 52 meilleurs circuits de la Ligue américaine en tant que recrue. Les Yankees ont même créé pour lui une section de sièges dans le champ droit appelée « Chambres du juge ». Mais Judge est devenu agent libre après la saison 2022, et il a flirté durement avec les Giants de San Francisco et les Padres de San Diego avant de finalement convaincre Steinbrenner d’accepter un accord d’une valeur de 360 ​​​​millions de dollars.

« Nous l’avons vu il y a deux ans avec l’affaire Judge », a déclaré Lopez. «Ça va être la même chose. Sont-ils prêts à fournir de l’argent pour le payer ?

Jusqu’à présent, les Yankees semblent être une valeur sûre pour figurer parmi les prétendants les plus sérieux de Soto.

Steinbrenner a déclaré sur un podcast de YES Network en mai qu’il souhaitait que Soto « reste à fines rayures pour le reste de sa carrière » et L’Athlétisme a rapporté en exclusivité que Steinbrenner et Soto se sont rencontrés en privé au Yankee Stadium pour la première fois en juillet.

Soto, cependant, s’est montré réticent à donner des indices sur ce qu’il pensait.

Lorsque les fans chantent « Re-sign Soto » – parfois plusieurs fois au cours d’un même match – il les reconnaît avec un léger hochement de tête ou un geste de son gant. Lorsqu’on lui a demandé de quoi lui et Steinbrenner avaient parlé lors de leur réunion, il a refusé de fournir des détails, affirmant qu’il était « bon de faire connaissance avec le propriétaire » et que Steinbrenner « se soucie vraiment de ses joueurs ».

Des chants « Re-sign Soto » ont éclaté à Wrigley pic.twitter.com/cVept4v7Vm -C’estJustCC 🇩🇴🇨🇴 (@YoItsJustCC) 6 septembre 2024

Au cours de la semaine précédant l’ALDS, le sujet de l’agence libre imminente de Soto a été évoqué à plusieurs reprises. À chaque fois, Soto a déclaré qu’il n’y pensait pas, même s’il y a quelques semaines à peine, après avoir réussi un circuit à Seattle pour lui donner un coup de circuit dans les 30 stades actifs des ligues majeures, il a évoqué son agence libre sans y être invité.

« Quelle meilleure façon d’entrer en agence libre avec les 30 stades cochés sur ma liste », a-t-il déclaré aux journalistes à l’époque.

À ce moment-là, il était difficile de dire si l’impression des supporters du Yankee Stadium l’avait laissé une marque durable ou s’il accepterait simplement de les reléguer dans la mémoire, tout comme les supporters qui l’adoraient avec les Nationals de Washington et les San Francisco. Diego Padres.

Ousland, « The Cowbell Guy », avait son propre pitch pour Soto.

« C’est la plus grande franchise sportive », a déclaré Ousland. « Nous avons assez d’argent. Nous avons les plus grands fans de sport. L’atmosphère est incomparable. Pourquoi voudriez-vous quitter ça ?

«Je ne veux pas manquer de respect aux Mets (de New York). S’il veut aller jouer pour les Mets ou une autre équipe pour un peu plus d’argent… je ne vois pas cela se produire. Je suis vraiment convaincu qu’il reviendra. Je pense qu’il adore jouer avec Judge. Regardez ses chiffres. Ce n’est pas une coïncidence s’il connaît sa meilleure année de sa carrière en frappant devant Judge et que les lanceurs lui lancent des lancers. Pourquoi voudrait-il laisser ça ?

Ousland s’est arrêté. Il avait encore une pensée.

« S’il réussit en séries éliminatoires », a-t-il déclaré, « ils feraient mieux de le signer. »

(Photo de Juan Soto reconnaissant les fans au Yankee Stadium : Luke Hales / Getty Images)