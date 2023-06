Les fans horrifiés de Love Island exigent que les patrons hachent le concurrent de la villa après les «drapeaux rouges»

Les fans de LOVE Island ont exhorté les patrons à expulser l’un des insulaires de la villa après avoir repéré des «drapeaux rouges».

Le drame dans la villa Love Island a bel et bien commencé pour la série actuelle – et un couple en particulier a fait parler les téléspectateurs.

Bien qu’ils ne se connaissent que depuis deux semaines, Molly Marsh et Mitchel Taylor ont eu plus que leur juste part de hauts et de bas.

La dernière tournure de leur relation est survenue lorsque Mitchel – après avoir accepté d’être juste amis après le baiser de Molly avec Zachariah Noble – l’a sauvée lors d’un recouplage brutal.

Mitch a dit à ses co-stars qu’il avait choisi Molly pour le bien de Zach, mais il l’a ensuite attirée pour discuter et a dit qu’il voulait continuer à la connaître « sous le radar ».

Son comportement a laissé les fans se gratter la tête, et une personne a tweeté : « Mitch est un cinglé. Love Island devrait le retirer. Comportement étrange.

Un autre a dit : « Est-ce que Mitch va bien ? L’un des producteurs peut-il intervenir et aider ce garçon. Il ne va pas bien wtf.

Un troisième a insisté: « Mitch est un drapeau rouge ambulant. »

Et, sans se retenir, quelqu’un d’autre a fait rage: «Rattraper les nuits passées Love Island et Mitchel est effrayant comme f ***.

« Je ne supporte pas ses manières manipulatrices. Me donne des vibrations contrôlantes et abusives. Drapeau rouge approprié.