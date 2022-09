Les fans furieux de MAFS UK qui disent tous la même chose que Whitney et Matt sont autorisés à revenir dans la série en couple

Les fans de FURIOUS MAFS UK disaient tous la même chose puisque Whitney Hughes et Matt Murray ont été autorisés à revenir dans la série en couple.

Whitney a trompé son mari Duka Cav avec un autre des palefreniers de la série, Matt.

Les fans de MAFS UK sont restés bouche bée lorsqu’il a été décidé que les tricheurs devraient être autorisés à participer à l’expérience, malgré la colère de leurs co-stars.

Ils ont inondé Twitter de leur désapprobation.

L’un d’eux a tweeté : “Après la décision de laisser Mat et Whitney restez dans “l’expérience” je ne regarderai pas #MAFSUK #MAFS plus. Comportement inacceptable. »

Un autre a déclaré : «Whitney et Mat N’auraient PAS dû être autorisés à poursuivre leur relation à l’écran ! Ils ont manqué de respect au processus et les experts, ils ne le méritent pas !! #MAFSUK #MAFS“

En savoir plus sur MAFS VÉRITÉS À LA MAISON Les fans de MAFS UK affirment qu’ils ont “compris” pourquoi Kwame ne laissera pas Kasia entrer chez lui GEM’S DIG La star du MAFS UK, Gemma, frappe brutalement les co-stars après avoir quitté l’émission

Un troisième a déclaré: “Ce que les” experts “britanniques auraient dû faire, c’est suivre l’exemple que les experts australiens et expulsé mat et Whitney de l’expérience. Ils se moquent du mariage, etc.

Le mariage de Whitney et Duka n’a pas pris un bon départ après qu’elle ait été critiquée pour “se moquer” de son nom pendant le grand jour et une énorme crise pendant leur lune de miel.

Le chagrin était à l’horizon pour eux, Whitney passant la nuit avec une autre star du MAFS UK, Matt Murray – qui trahit également sa femme, Gemma Rose.

La décision d’autoriser Whitney et Matt à rester était un revirement complet de l’émission de mercredi soir.





Les fans pensaient qu’ils seraient expulsés de la série.

Le couple a été vu assis avec les experts pour une réunion tendue après que leur infidélité a été révélée à leurs partenaires.

La demande de Matt de rester n’a pas été bien accueillie par les autres couples survivants, qui l’ont critiqué pour avoir sapé l’expérience.

“À mon avis, si vous et Whitney restez, cela discrédite le processus”, a déclaré Jordan au couple, tandis que l’ancienne épouse de Matt, Gemma, a ajouté : “Si vous n’avez pas essayé votre mariage, pourquoi devriez-vous trouver quelqu’un de nouveau ?”

En savoir plus sur le soleil FAUCHEUSE Découvrez combien de temps vous vivrez – basé sur 8 facteurs surprenants ENVOYÉ Où en sont les acteurs de Hocus Pocus – tir de choc contre un cultivateur de cannabis et querelle toxique

“C’est une situation vraiment complexe… C’est une situation que nous ne prenons pas du tout à la légère”, pouvait-on entendre l’expert Mel dire à la fin de l’émission hier soir.

Cela vient après que les fans de Married At First Sight soient devenus furieux la nuit dernière – et SLAMMED Whitney et Matt, les qualifiant de «faux».