Les fans furieux de I’m A Celebrity ont frappé après que le spectacle ait été retardé à cause du football

Les fans de I’M A Celebrity étaient furieux ce soir lorsque le spectacle a été retardé à cause du football.

Cela vient après une soirée d’émissions annulées et de retards sur ITV à cause de la Coupe du monde.

Dans un bouleversement du calendrier habituel d’ITV, les feuilletons ont également été améliorés pour faire place au match USA contre Pays de Galles.

À la fin de l’épisode d’hier soir de I’m A Celebrity, Ant et Dec ont annoncé le changement d’horaire aux fans.

Le duo Geordie a déclaré que l’émission débuterait à 21h15 – juste après la couverture de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

Mais, le spectacle a en fait été retardé davantage car le football a dépassé son temps imparti.

Les fans n’étaient pas contents de cette perturbation et se sont exprimés sur Twitter, l’un d’entre eux disant : “Alors nous avons commencé l’émission avec 20 minutes de retard à cause du football et nous commençons par… parler du football ? #ImACeleb.

Alors qu’un autre a déclaré: “Quand il y a encore des gens qui parlent de gens qui tapent dans un ballon au lieu de #ImACeleb sur ITV1.”

Celui-ci a fulminé: “Quand il est 21h14 et qu’ITV diffuse toujours la couverture d’après-match de la Coupe du monde comme si #ImACeleb ne commençait pas dans 1 minute #ImACelebrity

Pendant ce temps, ce n’était pas la première fois que les téléspectateurs d’ITV se plaignaient de la télévision ce soir.





Les fans d’Emmerdale et de Corrie sont furieux que les deux feuilletons aient été annulés.

L’un d’eux s’est écrié : « Foutu football ! Les savons sont toujours les premiers à être déplacés !

Alors qu’un autre a déclaré: “Pourquoi les feuilletons se déplacent-ils à cause du football, il y a une chaîne sportive pour une raison … #eastenders #emmerdale #Corrie.”

Ce fan de feuilleton n’était pas content : « La Coupe du monde va ruiner les tweets en direct de #Emmerdale et #Corrie. Certains ont déjà vu les eps de cette semaine.

Les feuilletons ITV sont confrontés à un cauchemar de planification alors que la compétition de football se poursuit au Qatar

Jusqu’au 8 décembre, le tournoi de football sera diffusé à la fois sur ITV et la BBC – avec les horaires des feuilletons dans le chaos à cause de cela.

Comme les feuilletons ont été biffés ce soir, il y aura une heure d’Emmerdale demain à partir de 19 heures pour rattraper l’épisode manqué.

Cela sera suivi d’un autre épisode d’une heure mercredi à partir de 19 heures, suivi de Coronation Street à 20 heures comme d’habitude pour son premier épisode de la semaine.

Jeudi verra encore un autre Emmerdale d’une heure à 19 heures.

Dans un autre changement, Corrie sera ensuite diffusée juste après à 20 heures avec un épisode d’une heure, sa dernière de la semaine.

Aucun des deux feuilletons ne sera diffusé le vendredi soir alors que l’Angleterre affrontera les États-Unis en coupe du monde.