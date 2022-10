Les fans furieux après TIMES ne nomment que Carlos Alcaraz et non Iga Swiatek dans la liste suivante de 100

Le TIMES 100 NEXT 2022 a nommé Carlos Alcaraz dans cette liste après avoir remporté l’US Open 2022 et être devenu le n°1 mondial masculin. Cependant, la gagnante du simple féminin et la no. 1 Iga Swiatek n’a pas été nommé dans cette liste et cette décision du TIMES a rendu les fans furieux.

Alcaraz a remporté son premier trophée du Grand Chelem, tandis que Swiatek a décroché son tout premier titre à l’US Open, deuxième majeur en 2022 et au total, troisième du Grand Chelem. Les deux ont atteint leurs sommets en carrière, mais la décision du TIME a laissé les fans discuter de l’inégalité des sexes au travail.

Les fans ont déclaré qu’Alcaraz le méritait sans aucun doute, mais garder Swiatek hors de la liste ne rend pas justice à ses réalisations. Voici un aperçu de certaines des réactions des fans de tennis-

L’un des fans a tweeté: “Je n’en veux pas à Carlos, mais la façon dont les femmes doivent TOUJOURS faire PLUS pour être reconnues et même si elles le font, elles ne l’obtiendront peut-être pas. Iga a eu une saison historique pour quoi?”

Un autre fan a tweeté: “Sur les 5 athlètes de cette liste, littéralement deux sont des femmes, je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec le sexe, mais plutôt avec l’impact qu’ils ont eu dans le monde, et il est clair que l’impact de Carlos a été plus grand jusqu’à présent.

Un fan a écrit qu’il est ridicule de n’avoir qu’Alcaraz dans la liste et pas les deux ensemble. L’utilisateur a écrit: «Je veux dire… regardez ses trophées par rapport aux vôtres. Sa domination contre votre poursuite. Pas comparable. Donc si tu es là, elle doit être là aussi.

«Iga a remporté RG à 19 ans et est devenu n ° 1 à 20 ans tout en battant le record de Serena de matchs consécutifs. Oh et elle a remporté 10 titres et 3 slams à 21 ans », a déclaré un fan.

“J’aime Carlos et il le mérite, mais le nombre de points dont il a besoin pour marquer le n ° 1 est très faible par rapport aux autres dans le passé. Est-ce que cela sape sa réussite, non et personne ne devrait saper celle d’Iga car elle est à un niveau différent maintenant et mérite d’être incluse.

Swiatek, 21 ans, est l’une des joueuses de tennis les plus décorées. Cette saison, elle a enregistré une séquence record de 37 victoires consécutives, une victoire à Roland-Garros et la première place au classement WTA. Elle a également remporté l’Open du Qatar, l’Indian Wells Masters, l’Open de Miami, l’Open de Stuttgart et l’Open d’Italie.

De l’autre côté, Alcaraz, âgée de 19 ans, a remporté l’Open de Rio, l’Open de Miami et l’Open de Barcelone cette année, tout en remportant sa victoire à l’US Open.

