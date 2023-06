Les fans forcent la plateforme de streaming à abandonner la sortie épisodique de cette série de thrillers et à publier tous les épisodes à la fois

Le thriller mystère psychologique Asur Saison 2, sorti le 1er juin, a immédiatement fait sensation, laissant les téléspectateurs intrigués par son scénario captivant. Suite au succès phénoménal des trois premiers épisodes, les fans de la série de thrillers captivants de tout le pays ont supplié la plateforme de publier le reste des épisodes en une seule fois.

La série est en vogue sur les réseaux sociaux depuis 3 jours. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Asur 2 est l’émission la mieux écrite et la mieux exécutée, à quel point les écrivains ont brillamment mélangé la mythologie, nos textes religieux et nos cultures historiques avec les technologies modernes, ce qui conduit à la guerre numérique ».





Le second a déclaré: « #Asur 2 est sans aucun doute l’une des meilleures séries Web indiennes, elle manque peut-être un peu de technicité, mais l’écriture de la série Web est de premier ordre. » Le troisième a déclaré: « Merde # ASUR1 lui-même est un chef-d’œuvre. #Asur2 est, encore plus, plus grand que ça. Fou. Pas de mots pour décrire. Combo de mythologie n technologie. Chapeau au réalisateur. @BarunSobtiSays mec tellement content pour toi. @iRidhiDogra vous avez fait un travail fabuleux. N pas besoin de dire quoi que ce soit à propos de #ArshadWarsi.

Condamner #ASUR1 lui-même est un chef-d’œuvre. #Asur2 est encore plus grand que cela. Fou. Pas de mots pour décrire. Combo de mythologie n technologie. Chapeau au réalisateur. @BarunSobtiSays homme si heureux pour toi. @iRidhiDogra vous avez fait un travail fabuleux. N pas besoin de dire quoi que ce soit #ArshadWarsi. — Ramya1494(@ Ramya1494_Sam) 2 juin 2023

#Asur2

Pourquoi as-tu si peur qu’il ne soit qu’un garçon ?

Le garçon: pic.twitter.com/a26vVRB0z7 – 1andonlypiece (@1andonlypiece) 2 juin 2023

#Assur 2 sans aucun doute l’une des meilleures webséries indiennes, elle manque peut-être un peu de technicité mais l’écriture de la websérie est de premier ordre… — Saurav Biswas (@Imsrv1002) 2 juin 2023

JioCinema a maintenant décidé d’adopter une approche « fan first » et de céder au fandom fou. La plate-forme publiera les 5 épisodes restants d’un coup aujourd’hui. La saison 2 d’Asur, qui était auparavant prévue pour « un épisode par jour », est disponible gratuitement sur JioCinema.

La suite tant attendue de la série Web captivante et acclamée par la critique, Asur, mettant en vedette Arshad Warsi, Barun Sobti, Ridhi Dogra, Anupriya Goenka, Amey Wagh, Meiyang Chang, Abhishek Chauhan et Gaurav Arora a suscité un immense enthousiasme parmi les fans et le plus large public depuis son annonce.

Les premières critiques l’ont salué comme le meilleur thriller sorti d’Inde. S’appuyant sur le succès et l’intrigue de son prédécesseur, la nouvelle saison promet d’être une expérience encore plus captivante remplie de suspense, de narration intense et de performances exceptionnelles. Les fans peuvent désormais profiter gratuitement de tous les épisodes de la saison 2 d’Asur sur JioCinema.

