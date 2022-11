Les fans font une version Minion de Shah Rukh Khan, le teaser de Deepika Padukone

La page de fans de Shah Rukh Khan a publié un aperçu édité de son prochain film de retour Pathaan alors que le compte à rebours de sa sortie se poursuit. Selon l’audio du teaser du film, Shah Rukh Khan et d’autres membres de la distribution ont été remplacés par les Minions dans cette scène. Et la coupe hilarante fait rouler les admirateurs sur le sol de rire.

La vidéo humoristique commence avec deux flics sbires spéculant sur la disparition de Pathaan, puis passe au sbire Stuart faisant de l’haltérophilie tout en prononçant les phrases de SRK “zinda hai (est vivant)” Dans la vidéo, qui montre également Pathaan combattant le méchant dans le ring , Skarlet Overkill remplace Deepika Padukone.





Parlant de la transformation corporelle de SRK, Siddharth Anand a déclaré à IndianExpress.com : « Shah Rukh Khan a poussé son corps au point de rupture pour Pathaan. Donc, tout l’amour qu’il reçoit pour le teaser de Pathaan, il mérite tout cela et bien plus encore. Je me souviens quand je l’ai rencontré pour la première fois sur Pathaan, nous avons discuté de la difficulté physique pour lui et il était partant dès le départ et cela se voit à l’écran.

“La façon dont il a construit son corps, l’entraînement insensé qu’il a suivi pour réussir les cascades extrêmement dangereuses, les terrains dangereux et les conditions climatiques dans lesquelles il a jeté son corps et l’engagement dont il a fait preuve pour donner à l’Inde sa plus grande action Le spectacle est incroyablement louable », a-t-il ajouté.

Shah Rukh et Deepika sont de retour ensemble dans le film à succès Pathaan, réalisé par Siddharth Anand of War. Dans le film, John Abraham joue le méchant. Le film devrait sortir en salles le 25 janvier. Le 2 novembre, la veille de l’âge de 57 ans de Shah Rukh, le teaser de Pathaan a été dévoilé.

Lisez aussi: La star de Pathaan, Shah Rukh Khan, dit qu’il ira en Australie pour assister à la finale de la Coupe du monde T20 si l’Inde se qualifie

Le film présente également de nombreuses scènes d’action mettant en vedette Deepika et John. Après une absence de quatre ans, il représente le retour de Shah Rukh sur grand écran.