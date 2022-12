Les fans font rage sur le penalty controversé de la finale de la Coupe du monde

Lionel Messi a mis l’Argentine 1-0 en finale de la Coupe du monde – mais il y a une controverse sur la façon dont.

Angel Di Maria a été renversé dans la surface de réparation par Ousmane Dembele, l’ailier barcelonais plaidant son innocence devant l’arbitre. Il n’y a cependant eu aucune intervention de l’arbitre assistant vidéo, car Messi a calmement renvoyé le ballon à la maison.

“No VAR” est à la mode Twitter (s’ouvre dans un nouvel onglet), cependant, de nombreux fans estimant que le penalty était un plongeon de Di Maria. La star désormais de la Juventus était sur place pour doubler l’avance peu de temps après, convertissant un incroyable mouvement d’équipe pour rattraper les Français à la pause. En vérité, les titulaires actuels n’avaient pas encore passé la deuxième vitesse dans la pièce maîtresse, laissant à leur adversaire beaucoup trop de temps sur le ballon.

La FIFA est tellement éhontée. Di Maria trébuche sur le dos de son pied et commence à tomber puis Dembele le tacle et le touche mais il tombait déjà smh pic.twitter.com/039SMe0oLH18 décembre 2022 Voir plus

Alors que le débat fera rage sur la question de savoir si le coup de pied aurait dû être donné, cela a mis Messi un but devant Kylian Mbappe dans la course pour le Golden Boot. Cela signifie également que Messi a marqué à chaque tour : la phase de groupes, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et maintenant la finale.

La France s’est dirigée vers cette finale de Coupe du monde en espérant être la première équipe depuis 1962 à avoir conservé le trophée. À l’époque, le Brésil a remporté des Coupes du monde consécutives avec Pelé en vedette, tandis que Les Bleus, dirigés par Kylian Mbappe, ont retrouvé leur forme dorée d’il y a quatre ans au bon moment.

L’Argentine s’est dirigée vers cette finale de la Coupe du monde dans l’espoir de décrocher son troisième titre et de devenir la deuxième équipe sud-américaine la plus titrée du tournoi, devançant l’Uruguay. L’Uruguay a également deux coupes du monde.