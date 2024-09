Les fans expriment leur inquiétude pour Dave Bautista après qu’il semble méconnaissable sur de nouvelles photos

Certains ont exprimé leur inquiétude quant à Dave Bautista après avoir vu de nouvelles photos du tapis rouge de l’ancien lutteur professionnel.

Bautista, 55 ans, a connu une année 2024 mouvementée, qui a débuté avec son rôle dans le film à succès Dune : Deuxième partieIl est apparu plus récemment dans deux sorties de septembre : Le jeu du tueurun film d’action sur un tueur à gages, et La dernière danseuseun drame mettant en vedette Pamela Anderson et Jamie Lee Curtis.

C’était à La dernière danseuse première au Festival international du film de Toronto Le vendredi 6 septembre, date à laquelle les photos en question ont été prises, Bautista a posé sur le tapis rouge vêtu d’un costume noir avec une chemise noire en dessous, dont le décolleté était suffisamment bas pour révéler certains des tatouages ​​sur la partie supérieure de sa poitrine. Il a associé ce look à des chaussures noires brillantes, une paire de lunettes de soleil noires et quelques colliers de perles qu’il portait autour du cou.