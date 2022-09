Cristiano Ronaldo a été photographié avec le psychologue américain Jordan Peterson

Les fans de football ont exprimé leur inquiétude pour l’attaquant de Manchester United hors de forme Cristiano Ronaldo après avoir été photographié avec Jordan Peterson, le psychologue basé aux États-Unis qui a suscité des critiques pour ses opinions sur les droits des transgenres et les vaccinations Covid-19, entre autres problèmes.

Peterson, qui s’est décrit dans le passé comme étant un “professeur contre le politiquement correct » a été franc sur un certain nombre de sujets, mais est peut-être plus connu pour ses opinions sur la masculinité, tout en étant également accusé d’opinions misogynes contre les femmes après avoir précédemment déclaré que “l’esprit masculin est attaqué » et que le “l’idée que les femmes ont été opprimées à travers l’histoire est une théorie épouvantable ».

L’homme de 60 ans, cependant, compte sur le soutien de légions de fans et est un podcasteur, conférencier et auteur populaire – et vous pouvez maintenant ajouter un fan de football à la liste, après avoir fait l’éloge de l’icône portugaise dans une photo du paire qu’il a posté sur les réseaux sociaux.

“J’ai rarement rencontré quelqu’un qui méritait plus clairement ce qu’il a gagné“, a écrit Peterson pour accompagner la photographie.

« Ravi de vous rencontrer.”

Ronaldo a posté la même image à ses 477 millions de followers sur Instagram, avec le message : «Ravi de te voir mon ami !”

Peterson, cependant, est un personnage qui divise et certains fans de football se sont demandé à haute voix si être photographié avec une personne qui avait été précédemment suspendue par Twitter pour des commentaires faits à propos d’un acteur américain transgenre était une bonne idée pour sa marque.

Vraiment ternir son héritage ici —Gary Grant (@gargrant) 10 septembre 2022

Pourquoi est-ce que quelqu’un est même légèrement surpris que quelqu’un d’aussi autorisé que lui pense que Peterson est génial. – TommyR (@TommyTNorthener) 10 septembre 2022

Il rend vraiment facile de le détester, n’est-ce pas? — Darren Ham (@darrenham) 10 septembre 2022

“Vraiment ternir son héritage ici“, a écrit un fan en réponse à la photo.

“Pourquoi quelqu’un est-il même légèrement surpris que quelqu’un d’aussi autorisé que lui pense que Peterson est génial“, a déclaré un autre.

Un troisième a ajouté : «Il rend vraiment facile de le détester, n’est-ce pas?”

D’autres, cependant, avaient un point de vue bien différent. Ronaldo connaît actuellement l’une des périodes les plus stériles de sa carrière, n’ayant pas réussi à trouver le fond du filet lors de ses sept apparitions pour Manchester United jusqu’à présent cette saison, tout en perdant également sa place dans la première équipe d’Erik ten Hag à Old Trafford.

Lui et sa partenaire Georgina Rodriguez ont également subi une horrible tragédie familiale plus tôt cette année lorsque son jeune fils est décédé pendant l’accouchement.

Et ces défis ont également conduit à la spéculation selon laquelle l’un des athlètes les plus célèbres au monde traverse une période difficile dans sa vie professionnelle et personnelle.

🚨 Cristiano Ronaldo a rencontré l’un des meilleurs psychologues du monde – le Dr Jordan B. Peterson…👀 Cristiano a eu une année 2022 très difficile avec tout ce qui se passe de sa vie personnelle – de la mort d’un bébé à sa vie professionnelle – Espérons que Cristiano se porte bien mentalement ! pic.twitter.com/HDY0gqll8a — Baba🇬🇭 (@ShattaRonaldo) 11 septembre 2022

Ronaldo rencontre Jordan Peterson. J’espère qu’il aura l’idée d’accepter la réalité et de quitter United pour mieux terminer sa carrière. — 🕵🏾‍♂️ (@Prisoner_POV) 10 septembre 2022

Ronaldo a attrapé de la fumée pour avoir pris une photo avec Jordan Peterson ?😂

Les libéraux éveillés détruisent le monde devant tout le monde. — Le Grand Ofentse (@FentseMoalosi) 11 septembre 2022

“Cristiano Ronaldo a rencontré l’un des meilleurs psychologues du monde – Dr Jordan B. Peterson“, a écrit l’un.

“Cristiano a eu une année 2022 très difficile avec tout ce qui se passe de sa vie personnelle – de la mort d’un bébé à sa vie professionnelle – Espérons que Cristiano se porte bien mentalement !”

“Cristiano Ronaldo avec l’un des meilleurs psychologues du monde, Jordan Peterson. J’espère qu’il va bien“, a dit une autre.

“Ronaldo rencontre Jordan Peterson. J’espère qu’il aura l’idée d’accepter la réalité et de quitter United pour mieux finir sa carrière», a écrit un troisième.

Un autre, cependant, renverse les rôles de ceux qui insultaient le footballeur pour sa rencontre avec Peterson.

“Ronaldo a attrapé de la fumée pour avoir pris une photo avec Jordan Peterson ? Les libéraux réveillés détruisent le monde devant tout le monde,” ils ont dit.