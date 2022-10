Les fans exigent strictement un «remboursement des frais de licence» alors qu’ils critiquent l’épisode d’Halloween de l’émission pour «ruiner» la tradition effrayante

Les FANS de Strictly Come Dancing ont déclaré qu’ils voulaient récupérer leurs “frais de licence” après avoir claqué l’épisode d’Halloween d’hier soir.

Les téléspectateurs se sont rendus en masse sur les réseaux sociaux pour se plaindre de la façon dont la tradition effrayante avait été « ruinée » en raison des choix de chansons.

Pennsylvanie

Les fans se sont plaints après le spectacle d’hier soir[/caption]

Pennsylvanie

Certains ont estimé que ce n’était pas assez effrayant grâce aux choix musicaux[/caption]

Strictly Come Dancing a vu les célébrités s’affronter hier soir dans une série de danses sur le thème d’Halloween dans des costumes effrayants.

Cependant, quelques instants après le début de la série, les fans se plaignaient que l’épisode n’avait pas le même thème effrayant que les années précédentes.

Tony Adams et sa partenaire de danse Katya Jones étaient les premiers – interprétant un tango argentin sur The Devil Went Down to Georgia.

Ils ont été suivis par Will Mellor et Nancy Xu, qui ont dansé sur Mama Told Me Not To Come de Tom Jones, déguisés en momies.

Ailleurs, Fleur East et Vito Coppola dansent sur Break My Soul de Beyoncé, tandis que Kym Marsh se produit sur Frozen de Madonna.

Les fans étaient furieux à propos des choix de chansons – affirmant qu’ils n’étaient pas aussi inspirés d’Halloween qu’ils l’auraient souhaité.

S’adressant à Twitter, un téléspectateur en colère a écrit : « Cette chanson n’est pas effrayante ! J’exige le remboursement de mes frais de licence ! »

Un autre a répondu: “Quels choix de chansons étranges”, tandis qu’un troisième a dit: “Si vous allez faire un thème, ayez au moins des chansons qui s’y rapportent.”





Un quatrième a convenu: “Ils grattent le tonneau pour les chansons liées à Halloween cette année.”

Cela vient après que les fans soient devenus furieux alors que les résultats de la danse ont de nouveau été divulgués après le spectacle d’hier soir.

Les fans ont de nouveau été sous le choc lorsqu’une fuite a révélé les deux célébrités dans la danse – et qui rentre à la maison !

Les patrons ont averti l’initié d’arrêter de divulguer les informations, car les fans ont déclaré que cela ruinait le format de l’émission.

La fuite est possible car l’émission des résultats de dimanche soir est filmée “en direct” après l’émission de samedi soir – avec le public assermenté au secret.

Cependant, les résultats ont une fois de plus été ruinés dans une série de messages sur Twitter – ainsi que dans un article de blog sur un site dédié aux spoilers.

Le Sun ne dévoilera ni le nom ni l’identité de ceux qui sont dans la danse off, qui n’ont pas été vérifiés, afin de ne pas gâcher le spectacle.