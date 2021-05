Les fans envahissent le centre commercial pour protester contre le règlement ne laissant que 8 spectateurs participer aux matchs

Les fans du club suédois AIK ont repris dimanche un centre commercial pour protester contre les restrictions gouvernementales qui n’autorisent que huit spectateurs à l’intérieur des terrains de football pour les matches.

Le gouvernement national n’a pas accordé au football une exemption à la règle limitant les rassemblements extérieurs à huit personnes, fixant ainsi la limite à un chiffre du nombre de supporters autorisés à entrer dans les stades. Il a récemment annoncé que jusqu’à 500 fans pourraient être autorisés à assister à des événements sportifs majeurs à partir du 17 mai, mais seulement une fois que le taux d’infection sera jugé suffisamment bas.

En tant que tel, seule une poignée de fans ont franchi les tourniquets de la Friends Arena, d’une capacité de 54 000 places, dans le quartier de Solna à Stockholm, pour regarder le match d’AIK contre IF Elfsborg dans l’Allsvenskan de haut vol.

Pendant ce temps, il n’y a pas de restrictions en Suède sur le nombre de personnes pouvant se trouver dans les espaces publics des centres commerciaux. Profitant de cette faille, un groupe beaucoup plus important de partisans de l’AIK a pu se rassembler à l’intérieur d’un centre commercial voisin pour protester contre ce qu’ils prétendent être une situation «absurde».

Avant le match de dimanche, les fans d’AIK ont repris un atrium central au Mall of Scandinavia, situé juste en face du stade. Ils étaient ornés des couleurs du club, battant des tambours, scandant et agitant des drapeaux pour attirer l’attention sur les grandes banderoles portant le message: « Le sport national mérite plus de huit personnes. Abolissez toutes les restrictions absurdes. »

De l’autre côté de la route, les huit fans autorisés d’AIK ont pénétré dans l’arène deux par deux et ont pris place sur les terrasses peu peuplées, conduisant à des scènes très particulières.

La « foule » a eu droit à une courte victoire à domicile, l’AIK l’emportant 1-0 grâce à un penalty du milieu de terrain vétéran Sebastian Larsson, ancien d’Arsenal, de Birmingham City et de Sunderland.

Après le match, Larsson a conduit ses coéquipiers à saluer les chanceux fans qui ont été autorisés à les encourager à la victoire.

Le défenseur de l’AIK Alexander Milosevic a parlé de son soutien aux fans qui manifestaient dans le centre commercial, tout en exprimant sa frustration face aux restrictions.

« Je comprends les supporters. Ils veulent revenir. Pour de nombreux supporters, tout cela est dans la vie », a déclaré l’international suédois à l’émission de télévision suédoise « Fotbollskanalen. « » Nous avons des restaurants où 100 personnes peuvent entrer dans une petite zone et nous pouvons avoir autant de personnes que possible à l’intérieur du Mall of Scandinavia, mais dans une arène de football qui accueille 50 000 spectateurs, huit personnes entrent. J’ai un très grand respect pour la pandémie, mais je pense que cette situation est un désastre. «

Ce n’était pas la première fois qu’AIK était obligé de jouer devant un public considérablement réduit, le match du mois dernier contre Degerfors provoquant des scènes tout aussi étranges. Bien que le stade soit presque vide, l’attaquant de Degerfors Victor Edvardsen – qui jouait auparavant pour les rivaux amers d’AIK, IFK Göteborg – a révélé qu’il pouvait entendre chaque mot qui lui était scandé.

« J’entendais les fans chanter » tout le monde à Göteborg sent le poisson « », a-t-il déclaré. Fotbollskanalen. « C’était dommage qu’il n’y en ait que huit, ça aurait été bien mieux si 50 000 personnes le criaient. Mais j’ai entendu dire qu’ils le criaient. C’était assez drôle, en fait. »