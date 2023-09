Les fans enregistrés en train de se battre lors du match des 49ers risquent des interdictions et des conséquences juridiques

SANTA CLARA — Les supporters filmés en train de se battre à l’intérieur du Levi’s Stadium lors du match de jeudi soir entre les 49ers de San Francisco et les Giants de New York pourraient être bannis des événements futurs et faire face à des conséquences juridiques, selon le stade et la police.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient plusieurs spectateurs échangeant des coups pendant le match. Dans un, on voit deux femmes se bagarrer jusqu’à ce qu’un homme tenant une bière attrape l’une d’elles par les cheveux et la tire dans les escaliers. L’homme et un autre homme donnent ensuite des coups de poing à un troisième homme au sol jusqu’à ce qu’un agent de sécurité arrive pour mettre fin à la bagarre.

UN deuxième vidéo a montré plus d’une demi-douzaine de personnes se bagarrant dans une autre partie du stade. À un moment donné, on voit un homme en donner des coups de pied à un autre dans la poitrine, tandis que deux autres frappent une troisième personne.

Dans une déclaration commune vendredi, le Levi’s Stadium et le service de police de Santa Clara ont déclaré qu’ils « avaient une tolérance zéro pour toute forme de violence » et restaient attachés à la sécurité et à la sûreté.

« Quiconque se livre à des actes de violence sera expulsé du stade et risquera potentiellement une interdiction de participer à des événements futurs et des conséquences juridiques, tout comme les auteurs l’ont fait hier soir », indique le communiqué.

L’une des bagarres a eu lieu vers 18 heures, a déclaré le lieutenant Mike Crescini, ajoutant que « les agents ont déterminé que l’un des sujets avait commis deux actes de coups et blessures distincts contre deux victimes différentes ». L’individu a été arrêté parce qu’il était soupçonné de coups et blessures.

Cet épisode violent fait suite à deux autres au stade cette année. Des supporters se sont battus lors d’un match préparatoire entre les 49ers et les Broncos de Denver le 19 août, selon KGO-TV, et un spectateur a été poignardé lors d’un match de football de la Gold Cup le 2 juillet.

Crescini a déclaré que le service de police encourage les fans et les spectateurs des événements au Levi’s Stadium à être conscients de leur environnement et à signaler tout comportement qui, selon eux, devrait être corrigé avant qu’il ne dégénère en violence physique. Le personnel du stade, a-t-il ajouté, peut être contacté en envoyant « soutien » par SMS au 573-549-HELP (4357).

« En tant que département, nous voulons pouvoir travailler avec les supporters, les spectateurs, le personnel du Levi’s Stadium et entre nous pour garantir que toutes les personnes participant aux événements vivent une expérience sûre », a-t-il déclaré.