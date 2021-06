« Les fans en ont marre d’être prêché »: des politiciens claquent des footballeurs anglais à genoux, planifient un boycott pour un « geste vide ridicule »

Le député britannique et fan de longue date de l’Angleterre, Lee Anderson, a révélé qu’il prenait la mesure drastique d’éviter les matchs des Trois Lions à l’Euro 2020, répondant avec dégoût après que Southgate a promis que son équipe serait incitée à continuer à faire le geste en la foule huait quand ils ont joué contre l’Autriche à Middlesbrough mercredi.

L’acte de s’agenouiller avant les matchs est devenu un sujet incendiaire dans le sport et la politique en Angleterre, et la querelle sur sa valeur est revenue au centre après l’incident avant le premier match de l’équipe devant des fans depuis le début de la pandémie, qui a conduit à Southgate promettant que son « très déçu » groupe s’agenouillerait tout au long du tournoi qui débute samedi.

« Pour la première fois de ma vie, je ne regarderai pas mon équipe d’Angleterre bien-aimée alors qu’elle soutient un mouvement politique dont les principes fondamentaux visent à saper notre mode de vie », a-t-il ajouté. a déclaré Ashfield, qui a quitté le Parti travailliste sous Jeremy Corbyn en 2018 avant d’être élu au sein du parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson l’année suivante.

Si tu hues @Angleterre joueurs pour prendre le genou, vous faites partie de la raison pour laquelle les joueurs prennent le genou. – Gary Lineker (@GaryLineker) 6 juin 2021

Des ordures totales. Je suis contre prendre le genou comme je suis contre #Les vies des Noirs comptent disant qu’ils veulent financer la police, abolir le capitalisme et attaquer la famille nucléaire. De plus, ils ont tenté de s’enregistrer en tant que parti politique. Pas de place pour la politique dans le sport – Martin Daubney (@MartinDaubney) 6 juin 2021

« La FA et l’équipe d’Angleterre de football ont fait une grosse erreur en soutenant la prise du genou avant les matchs de football avant les championnats d’Europe.

« La FA, la Premier League et les footballeurs courent désormais le risque de devenir comme le Parti travailliste et cela n’a rien à voir avec leurs supporters traditionnels.

« Toutes les formes de racisme sont ignobles et devraient être éradiquées – mais ce n’est pas ainsi. »

« Pour être honnête, patron. Depuis que j’ai découvert que Lee Anderson MP n’est pas derrière les gars, mon cœur n’y est pas vraiment » pic.twitter.com/8QO88tkvQp – Peter Smith (@Redpeter99) 4 juin 2021

Hilarant de penser que pendant que nous regardons l’Angleterre pendant l’Euro dans quelques semaines, le député Lee Anderson regardera d’un air maussade les rediffusions de Love Thy Neighbor parce qu’il n’aime pas que les gens soutiennent un mouvement antiraciste . Juste incroyable. 👌 – Matt Smith (@utb_smith) 4 juin 2021

Les propos d’Anderson ont fait écho au débat qui a éclaté en décembre, lorsque des personnalités des deux côtés – y compris des joueurs et des politiciens – ont échangé des accusations de manque de compréhension après que des fans du club londonien de Millwall ont été entendus huer lors de la prise du genou.

« Je pense que nous avons une situation où certaines personnes semblent penser qu’il s’agit d’une position politique avec laquelle elles ne sont pas d’accord », Southgate a déclaré plus tôt cette semaine.

« Ce n’est pas la raison pour laquelle les joueurs le font. Nous nous soutenons mutuellement. »

L’ancien capitaine anglais Gary Lineker a déclaré que les fans hués étaient « une partie de la raison » pourquoi les joueurs ont fait le geste.

L’un des députés conservateurs voisins d’Anderson dans le comté de Nottinghamshire, Brendan Clarke-Smith, a fait écho aux points de vue de son collègue et a appelé les remarques de Southgate « une insulte à l’intelligence des fans ».

« Les fans comprennent parfaitement – ils en ont juste marre d’être prêchés et d’être bafoués », dit Clarke-Smith.

C’est très fasciste. Essayer d’arrêter tout débat et forcer les gens à être d’accord avec quelque chose et dire qu’ils n’ont pas le droit d’exprimer leurs sentiments. Des millions comme moi qui ne sont pas racistes mais détestent le politiquement correct et ont été prêchés à volonté huer si on veut ! – leslie potts (@pokerstarpotts1) 6 juin 2021

Je ne comprends pas pourquoi ça énerve autant les gens. Quelqu’un peut-il s’il vous plaît expliquer? – DTS (@DefineSystem) 6 juin 2021

« Ils sont là pour regarder un match de football, pas pour se faire sermonner sur la moralité. Trouvez quelque chose que nous pouvons tous soutenir et abandonnez ce geste ridicule et vide de sens.

« Maintenant, nous voyons ce genre de politisation de notre jeu se répandre. Nous avons d’abord vu Hamza Choudhary de Leicester avec un drapeau palestinien lors de la finale de la FA Cup, puis deux joueurs de Manchester United défilant autour du terrain avec un, probablement pour célébrer de nouveau n’avoir rien gagné cette saison.

« Le fait qu’ils aient le drapeau à l’envers et qu’ils n’aient probablement pas pu trouver l’endroit sur une carte était probablement perdu pour eux.

« La semaine dernière, Chelsea a remporté la Ligue des champions. Imaginez la réaction si Roman Abramovich avait défilé avec un drapeau israélien après le match – un pays dont il est en fait citoyen. »

Le député travailliste John McDonnell a déclaré que le « écœurant » huer « était du racisme et devrait être dénoncé ».

« Si soutenir BLM fait partie de la guerre des cultures, alors lancez-le parce que vous devez vous élever contre cette nouvelle vague de racisme », a écrit l’ancien chancelier fantôme sur Twitter.

Les huées au match de l’Angleterre étaient écoeurantes. Certains médias devraient cesser de s’en excuser. C’était du racisme et devrait être dénoncé. Si soutenir le BLM fait partie de la guerre des cultures, alors lancez-le car vous devez vous élever contre cette nouvelle vague de racisme.1/2 – John McDonnell MP (@johnmcdonnellMP) 3 juin 2021

dans les années 80, il y avait ceux qui soutenaient au Parti travailliste que nous devions garder la tête froide sur des questions comme le racisme, le sexisme et les droits LGBT, de peur d’être traités de gauche folle et de s’aliéner un certain soutien travailliste. Maintenant, c’est par peur d’être appelé réveillé dans une guerre des cultures. Il est temps de prendre position./2 – John McDonnell MP (@johnmcdonnellMP) 3 juin 2021

Anderson était vigoureusement en désaccord. « Laissez-moi vous dire, John, que je pense que la grande majorité de ces fans qui huent … ne sont pas racistes », il a dit.

« Ils sont plus susceptibles d’être des gens de la classe ouvrière décents qui aiment leur football et ne partagent pas les vues marxistes de BLM.

« Je parie que la majorité d’entre eux sont d’anciens électeurs travaillistes qui voient maintenant à travers vous. Bonne chance pour les reconquérir. »

Un auteur populaire qui se décrit comme offrant « vérité » dans un » Royaume-Uni post-vérité hypernormalisé et apathique « était cinglant envers Anderson, le traitant de « livre-boutique Enoch Powell oignon mariné Monster Munch idiot ».

« Ce que Lee Anderson représente, c’est une classe de personnes qui pensent plus que ce qu’elles savent réellement », ils ont dit à leur auditoire de plus de 28 000 personnes.

« C’est probablement un fasciste et il ne sait pas qu’il pourrait en être un, et l’un de ces individus qui vantent les vertus de la liberté d’expression et de la démocratie et pourtant, à toute occasion, refusera une discussion objective quand finalement vous lui direz quelque chose qu’il ne veut pas entendre – et donc il préférerait de loin que cela n’existe pas tout à fait.

Avant le match d’aujourd’hui, nos joueurs se mettront à nouveau à genoux en signe de solidarité avec la communauté noire, y compris les membres de notre équipe qui continuent eux-mêmes de subir régulièrement des abus. Veuillez les soutenir, tout comme nous savons que vous le ferez une fois le jeu commence. pic.twitter.com/muTvAFeCix – Angleterre (@Angleterre) 6 juin 2021

« Y a-t-il une place dans le sport – à un si haut niveau – pour la politique et les gestes comme se mettre à genoux ? Bien sûr, parce que de la même manière que les célébrités s’impliquent dans la charité, elles utilisent leur profil pour sensibiliser à des sujets qui, Je suppose que des gens comme Lee Anderson sont à juste titre mal à l’aise car cela remet en question leurs insécurités plus profondes et enracinées, et met en évidence des problèmes que des gens comme Lee Anderson préféreraient de loin prétendre n’exister pas.

« Ou bien, [they] faire de ces questions «le problème» dans le cadre d’une guerre culturelle inventée plutôt que comme symptomatique d’un mal social plus large: dans ce cas, les inégalités raciales et le mouvement BLM, et son message positif, bien intentionné et principalement pacifique.

« Si Lee Anderson se sent en quelque sorte mal à l’aise à l’idée que les joueurs anglais se mettent à genoux pour mettre en évidence les inégalités raciales et comme un acte de solidarité avec nombre de ses jeunes footballeurs noirs qui ont connu le niveau de racisme et d’inégalité systémique que Lee Anderson préférerait de loin ignorer , cela en dit bien plus sur Lee Anderson que sur l’équipe de football d’Angleterre. »

L’Angleterre se mettra à genoux lorsqu’elle jouera à nouveau à Middlesbrough dimanche soir, face à la Roumanie lors de son dernier match amical avant le début de sa campagne Euro 2020 contre la Croatie à Wembley dimanche prochain.

Alors c’est un autre jeu que je ne regarderai pas – William Taylor (@WT1951) 6 juin 2021

Des racistes déclenchés entrants – PW (@waltonyeah) 6 juin 2021

Les joueurs visiteurs ont été « absolument heureux » d’accepter de les rejoindre, selon Sky Sports News, dont le commentateur du match, Martin Tyler, a déclaré que ce serait la première fois que l’équipe roumaine effectuerait le geste.

« Vlad Chiriches est leur capitaine, qui était à Tottenham avec [England skipper] Karry Kane – donc je suppose qu’il y a un peu de lien là-bas », dit le diffuseur.

« Nous sommes heureux d’avoir des éclaircissements parce que nous savons pourquoi nous en parlons, vraiment : il y a eu des huées ici [before the Austria match] qui a finalement été noyé par les applaudissements – il faut le souligner.

« Si la Roumanie ne mettait pas le genou à terre et qu’il y avait une réaction négative à cela, alors peut-être qu’il serait difficile de comprendre ce qui se passait.

RUPTURE : la Roumanie rejoindra les joueurs anglais pour se mettre à genoux avant la finale amicale de cet après-midi avant l’Euro 2020 pic.twitter.com/Q2sMfxYwU3 – Sky Sports News (@SkySportsNews) 6 juin 2021

« Je suis content à tous points de vue car je pense que c’est un geste très important. Je pense certainement qu’il doit être poursuivi.

« Les joueurs, ayant eu matière à réflexion, je suis sûr qu’ils ont pris la bonne décision.

« C’est un combat encore plus important que les Championnats d’Europe – je pense que nous le réalisons tous. Nous jouons notre rôle et ils jouent leur rôle et cela doit continuer jusqu’à ce que la course soit terminée. »