Les fans en colère de Taylor Swift se battent pour obtenir des billets de tournée, Blame Ticketmaster

Les ventes de billets de Taylor Swift n’ont pas été trop rapides mardi matin. Les fans de la chanteuse ont inondé le site de Ticketmaster mardi pour acheter des billets en prévente pour sa tournée Eras 2023, et beaucoup d’entre eux ont été frustrés et en colère. Ticketmaster a tweeté une déclaration citant une “demande historiquement sans précédent” de billets, affirmant que “des millions” de personnes tentaient de les acheter.

Contacté par CNET, un représentant de Ticketmaster a pointé les fans vers la déclaration.

Le communiqué indique également que “des centaines de milliers” de billets ont été vendus avec succès et a exhorté les fans qui attendent dans les files d’attente en ligne à rester sur place.

Changements de calendrier

Il y a eu un certain changement dans le calendrier de la prévente. les préventes de la côte ouest pour Seattle ; Santa Clara, Californie; Los Angeles et Las Vegas étaient initialement prévues pour 10 h 00 PT mardi, mais ont été reportées à 15 h 00 PT à la place, avec ces files d’attente ouvrant 30 minutes à l’avance. La vente Capital One, qui nécessite une carte de crédit Capital One, était initialement prévue pour 14 heures, heure locale, mardi, mais a été repoussée à 14 heures, heure locale, mercredi. Tous les codes et liens de prévente devraient continuer à fonctionner à la nouvelle heure, a déclaré Ticketmaster.

L’agonie des réseaux sociaux

Les fans étaient furieux.

“Ticketmaster est comme, ‘Nous sommes désolés pour tous les problèmes techniques, cette demande était inattendue’, comme si Taylor Swift n’était pas l’un des plus grands artistes de la galaxie”, a tweeté un fan.

Tous les fans n’ont pas non plus acheté la déclaration de Ticketmaster.

“La demande ne peut littéralement pas être inattendue car ce sont eux qui ont envoyé les codes de prévente lmao”, a écrit l’un d’eux. “Comme, vous avez tous choisi la demande vous-mêmes. Beaucoup de gens n’ont pas reçu de code parce qu’ils l’ont plafonné à leur propre nombre. Je ne peux pas.”

Qui est le problème ?

Beaucoup de gens ont joué la chanson récente de Swift, Anti-Hero, dans laquelle elle chante “C’est moi, salut, je suis le problème, c’est moi”, blâmant le problème sur Ticketmaster.

Une autre personne a joué une autre parole d’Anti-Hero en écrivant: “Ticketmaster n’est en fait pas un bébé sexy.”

Et un fan a créé un compte Twitter parodique, citant d’autres références musicales Swift.

“C’est moi ! Salut ! Je suis le problème, c’est moi !” la personne a écrit. “Nous nous excusons pour les problèmes techniques survenus lors de la prévente des fans vérifiés de Taylor Swift ! Nous espérons que vous pourrez vous en débarrasser car vous êtes seul, gamin. (nous ne résoudrons rien)”