Les fans en colère de Prabhas suppriment les comptes Netflix après que la scène “Saaho” ait été largement suivie

Les fans de Prabhas ont eu la tendance “désabonner Netflix” sur Twitter après qu’un clip de “Saaho” partagé par le compte Netflix Indonesia a soumis la star à la pêche à la traîne mondiale. Le clip montre le personnage de Prabhas essayant Banzai Skydiving, où il jette un sac d’une falaise et semble ensuite glisser à travers aur avant d’attraper le sac qui s’ouvre dans un parachute. Il atterrit également parfaitement sur ses pieds après tout l’exploit. « Kamu NeeenYha ini akSi apAa ? » Netflix Indonésie a sous-titré la vidéo, ce qui signifie : “Quelle action est-ce ?”

Bien que la plupart des utilisateurs de Twitter aient convenu que la scène Saaho défiait la gravité, les fans de Prabhas n’en avaient rien. Ils ont critiqué Netflix et beaucoup d’entre eux ont affirmé avoir annulé leur abonnement à la plateforme.

Oh donc c’est le bas tht @netflix est maintenant tombé à? La société mère n’a-t-elle pas perdu suffisamment d’abonnés pour aller participer à des activités de troll en utilisant le pseudo officiel de la franchise ? L’employé derrière tout cela devrait être licencié ! Apporter une mauvaise réputation à la marque Netflix ! #Prabhas https://t.co/6ryXHEXj2x — 🕊Mahezabeen🕊 (@Mahezabeen) 5 novembre 2022

Merci @NetflixID pour montrer vos véritables intentions. C’est mieux que je me désabonne @netflix @NetflixInde pour avoir montré votre haine contre Prabhas😐. Je vais suggérer à mon ami de se désabonner de votre streaming sale et j’espère que vous perdrez également de nombreux abonnés dans le futur à venir💯 https://t.co/zi9mNf9aMF — Narutoᴬᵈᶦᵖᵘʳᵘˢʰ🏹 ᴺᵗʳ³⁰🔥 (@Naruto_078p) 5 novembre 2022

De toute évidence, les fans de Prabhas ne sont pas satisfaits. Ils ont également eu des moments difficiles sur Internet avant cet incident. Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan vedette ‘Adipurush’ ont reçu un contrecoup pour VFX ‘pauvres’ et ont été accusés de fausses déclarations. Le film devait initialement sortir à l’occasion de Sankranthi le 12 janvier de l’année prochaine, cependant, si l’on en croit les informations, la date de sortie a maintenant été repoussée et les fans n’en sont pas satisfaits. Les réalisateurs du film auraient décidé de reporter le film pour éviter un affrontement avec le film Varisu de Thalapathy Vijay, qui devait sortir le même jour, le 12 janvier 2023. Bien que la nouvelle date de sortie du film n’ait pas encore été annoncée officiellement, certains rapports spéculent qu’il sera publié l’été prochain.

