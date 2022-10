Les fans du Zimbabwe dansent et chantent après la victoire de la Coupe du monde T20 contre le Pakistan dans une vidéo saine

Le Zimbabwe a enregistré une victoire historique d’un point contre le Pakistan lors d’un match de Coupe du monde T20 à Perth jeudi. Peu de temps avant la défaite d’hier, l’équipe de Babar Azam avait également subi une défaite face à son grand rival, l’Inde. La victoire du Zimbabwe a ouvert les vannes aux mèmes, avec le faux pakistanais Mr Bean émergeant comme un antagoniste improbable au milieu de tout cela. Au milieu de cela, une vidéo partagée par Zimbabwe Cricket a montré le moment exact où l’équipe a scellé la victoire et les fans ont éclaté en célébrations.

Les supporters zimbabwéens ont sauté sur leurs pieds, ont dansé la victoire et se sont mis à chanter. « Le sport est le sommet de la civilisation humaine. Rien d’autre ne pousse les adultes adultes à se comporter de cette façon. C’est la joie et l’euphorie les plus pures qui existent au monde ! Un utilisateur de Twitter a écrit.

« Cette victoire est un si grand exploit pour eux à ce stade. Quelle passion pour un sport où ils sont qualifiés de vairons. En fait, il n’y a pas de vairons ou de grands, c’est juste une question d’exposition. #PAKvsZIM », a écrit un autre.

Le Pakistan devait remporter sa première victoire dans la Coupe du monde T20 jeudi après avoir perdu face à son grand rival, l’Inde, mais le Zimbabwe s’est courageusement dressé sur son chemin. Non seulement le Pakistan a été battu dans un match à faible score à Perth par le Zimbabwe, mais les hommes de Babar Azam ont également échoué par seulement 1 point tout en poursuivant 131.

Avec 3 nécessaires sur la livraison finale dans ce qui s’est avéré être une affaire passionnante, le Pakistanais Shaheen Afridi s’est précipité pour un doublé après avoir poussé la livraison de Brad Evans dans la longue région. Mais le lancer à la fin de l’attaquant était assez bon et Afridi n’a pas atteint la sécurité.

