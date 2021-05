Les fans du Syndicate louent la finale de la série comme «  meilleure que Line of Duty  » alors que les travailleurs du chenil obtiennent enfin leur argent

Les fans de THE Syndicate ont félicité ce soir la finale de la série comme étant « meilleure que Line of Duty » après que les ouvriers du chenil aient finalement obtenu leur argent.

La série en six parties s’est terminée sur un maximum quand ils ont reçu leurs gains de jackpot de loterie, après que Frank ait volé leur billet.

6 Le syndicat s’est terminé en beauté lorsque les employés du chenil se sont retrouvés avec leur argent de loterie Crédit: BBC

Ce soir, tous les détails étaient bloqués, Frank étant emprisonné pour avoir tenté de voler leur argent.

Nous avons vu Keeley et le gang finalement mettre la main sur leurs 27 millions de livres sterling après avoir chassé le marchand de journaux douteux à Monaco après qu’il se soit enfui avec leur billet.

La fin était plutôt heureuse, Jake proposant même à Keeling.

Cependant, cela a eu un tour sombre avec Gemma révélant qu’elle voulait payer quelqu’un pour tuer son père, après qu’il était responsable de la mort de sa mère.

6 Les fans ont dit que la fin était meilleure que Line Of Duty Crédits: pixel8000

6 Le gang pensait avoir perdu l’argent après que Frank ait volé son billet Crédit: BBC

Ensuite, nous l’avons vu se faire tondre par une camionnette et la grand-mère de Gemma recevant un appel pour lui dire que « le travail était fait ».

Après un début un peu lent, les fans étaient ravis de la fin et ont même déclaré que c’était mieux que la finale de la saison de Line Of Duty dimanche.

Le thriller policier Jed Mercurio a déçu les fans ce week-end, lorsque l’insaisissable H a finalement été révélé.

Ce soir, les fans se sont donc rendus sur Twitter pour comparer les deux, affirmant que la fin de The Syndicate était bien meilleure.

6 Frank s’est enfui à Monaco mais a été emprisonné pour avoir finalement volé le billet gagnant Crédit: BBC

Celui-ci a tweeté: « Omg, cette fin est bien meilleure que le devoir #TheSyndicate ne s’y attendait pas. »

Alors qu’un autre a dit: « Je ne vais pas mentir c’était une torsion #TheSyndicate vous écoutant Line of Duty? »

Celui-ci a commenté: « C’est déprimant que la finale de #TheSyndicate soit un peu meilleure que #LineOfDuty. »

Pendant ce temps, il est révélé que The Syndicate SERA de retour pour une cinquième série.

Chaque série de The Syndicate raconte une histoire différente sur un groupe différent de personnes qui remportent le jackpot et comment cela affecte leur vie.

6 Le Syndicat sera de retour pour une cinquième série Crédit: BBC

L’écrivain Kay Mellor a révélé qu’un autre épisode se profile à l’horizon et a déjà commencé à penser à la nouvelle intrigue.

Elle a déclaré au Daily Star: «Il a fallu six ans pour que la série actuelle arrive

à l’écran.

« Mais il y a quelque chose qui cuit. Les ingrédients sont là, donc c’est là. Mais

ce n’est pas encore cuisiné.

Le scénariste talentueux, qui a reçu un prix Bafta en 1997 pour une écriture exceptionnelle pour la télévision, a créé une série de drames à succès au cours des 25 dernières années.

6 L’écrivain Kay Mellor a révélé qu’un autre épisode se profile à l’horizon Crédits: Rex

Elle a laissé sa marque sur de nombreux drames télévisés à succès, dont Band Of

Or, jouer sur le terrain, gros amis et dans le club.

Kay a également taquiné qu’elle avait un nouveau projet passionnant dans sa manche, faisant allusion à un autre drame épique.

Elle a ajouté: « Avant de faire plus de The Syndicate, j’ai autre chose que je suis

cuisiner. «