Les fans du Serpent ont été dégoûtés après que Charles ait révélé toute l’horreur de ses crimes à Marie avant de la faire brutalement chanter.

L’avant-dernier épisode du drame de la BBC a vu le filet se refermer sur le célèbre tueur en série et son amant.

Interpol était maintenant sur le cas des nombreux routards assassinés, avec les noms des couples inclus dans les rapports et le mandat d’arrêt international qui a suivi.

Charles et Marie s’étaient rendus à Paris pour vendre les pierres précieuses qu’ils avaient accumulées en Thaïlande dans le cadre de leurs crimes, mais Marie a vite découvert que Charles lui avait menti sur la mort de son ex-femme Juliette.

Après avoir rendu visite à sa mère, Marie est retournée dans leur appartement glamour pour le confronter et l’interroger à nouveau sur ce qui était exactement arrivé aux routards qui étaient passés par leur maison à Bangkok.

«Qu’avez-vous fait de moi? Cela dit que je suis un meurtrier», cria-t-elle en larmes, auquel Charles répondit calmement: «Vous saviez très bien depuis le début.

Il a ajouté: « Non seulement vous saviez, vous en êtes ravi. »

Marie a répondu: « Mais c’est vous! C’est vous qui les avez tous tués! »

Charles a commencé à marcher vers elle et lui a dit que son homme de main Ajay avait tué une femme qui était venue chercher son partenaire, qu’ils avaient auparavant assassiné.

Il a dit: « C’est lui aussi qui a étranglé sa mère, avant de lui casser le cou quand je le lui ai demandé. »

Se tenant près d’elle, il ajouta froidement: « C’est moi qui l’ai tué, et l’Américaine, le couple au Népal, voudriez-vous que je continue? »

Il lui a ensuite jeté des vêtements et lui a dit de faire ses valises afin qu’ils puissent fuir Paris avant que les autorités puissent les attraper.

Quand Marie a déclaré qu’elle n’allait nulle part avec lui, il l’a prévenue: «Alors restez, mais quand vous serez arrêtée, ils ne vous renverront pas au Québec, ils vous renverront à Bangkok où ils ont la mort. pénalité … tu comprends? «

Tordant encore le couteau, il déclara: « Tu es aussi une tueuse Marie, et les Thaïlandais t’exécuteront. »

Son chantage a fonctionné, et Marie a commencé à faire ses valises en larmes et à la hâte.

Les téléspectateurs ont été dégoûtés par le couple, avec un écrit sur Twitter: « Tant d’émotions en regardant Le Serpent sur @BBCiPlayer – danger, soulagement, anxiété. Une chose est sûre, je ne suis pas désolé pour Monique un peu – j’espère qu’elle comprend ce qui lui arrive … et Charles. «

Une seconde a ajouté: « Il est évident que Marie en sait plus qu’elle ne l’admet, ce n’est pas quelqu’un qui ment facilement, mais elle ment, et ce faisant, elle se lie encore plus à Charles. »

Le Serpent continue le dimanche 14 février à 21h sur BBC One.