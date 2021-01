Les fans de Jason Collier, le flic de l’amour tricher, demandent à la star de Supernatural Jared Padalecki de le jouer si Netflix commande un film sur son scandale.

Le chef de la police du Texas, 41 ans, a vu sa vie amoureuse explosive devenir virale plus tôt cette semaine après avoir été accusé par son partenaire de vivre une «double / triple vie» avec au moins deux petites amies tout en étant marié avec quatre enfants.

Depuis que l’ancienne petite amie de Collier, Cecily Steinmetz, a tout révélé dans un message scandaleux révélant sa «double vie», l’histoire a maintenant été partagée plus de 30 000 fois sur les réseaux sociaux.

Le scandale de Jason a déclenché un tas de mèmes hilarants et un groupe sur Facebook de plus de 170000 membres demande maintenant qu’une série Netflix de style Don’t F ** k soit faite sur le scandale.

En publiant dans un groupe Facebook nouvellement créé, bien nommé la série Jason Collier Netflix, un utilisateur de médias sociaux a partagé une maquette côte à côte des célébrités qui ressemblent le plus aux personnages clés de l’histoire scandaleuse.

Ils ont écrit à côté de la série de photos: «Qui me manque-t-il jusqu’à présent? Essayer de les faire pour la publication du film. J’ai perdu la trace des autres femmes. Je n’ai aucune idée de la façon dont Jason suivait le rythme.

Les candidats possibles pour le rôle principal incluent la star de Supernatural Jared Padalecki, la légende de Arrested Development Jason Bateman et le funnyman de We The Millers Jason Sudeikis.

Pendant ce temps, les fans ont suggéré que le dénonciateur Cecily soit joué par la lauréate d’un Oscar, Reece Witherspoon.

Collier a été arrêté après que Cecily a fait sauter le couvercle sur ses mensonges sur Facebook, aux côtés de photos apparemment heureuses du couple, furieuse Cecily a écrit: « Le chef Jason Collier vit une double / triple vie. J’étais sa petite amie jusqu’à hier.

«Il m’a menti et m’a présenté de faux documents d’annulation lorsque j’ai découvert qu’il était marié.

«J’ai aussi découvert une deuxième petite amie, Kristi, hier soir.

«Il nous avait menti, nos enfants, et nous avait demandé à tous les deux de l’épouser.

«C’est un pauvre représentant de votre ville. Il me rendait également visite à Amarillo quand il était en service.

« Nous venons de rentrer de vacances à Taos dimanche – pendant ce temps, son autre GF a appris qu’il était en mission à Portland, OR. »

Une autre femme, Kristi Shaffer, a commencé à commenter sous la photo qu’elle sortait également avec Collier et qu’ils étaient fiancés depuis décembre.

Une troisième femme s’est également manifestée pour dire qu’elle sortait avec le chef de la police et d’autres femmes ont déclaré avoir eu des expériences similaires de le rencontrer sur des applications de rencontres.

Malgré les multiples copines, le chef de la police est marié et père de quatre enfants, rapporte Heavy.

Sur Twitter, où le linge sale de Collier est également diffusé, un graphiste s’est donné la peine de tracer une chronologie des événements, avec des détails sur chaque femme qu’il avait trompée.

Un autre utilisateur a écrit: « La prochaine série Netflix est partie » Multiple Love Triangle: The Jason Collier Story « .

«Combien de temps faudra-t-il pour que l’histoire de Jason Collier soit sur Netflix si elle commence maintenant», a plaisanté un autre.

Publiant des photos plus incriminantes de Collier avec l’une de ses nombreuses petites amies, une autre femme a écrit sur Twitter: « Netflix, fais cette série, s’il te plaît! Je t’en supplie, cela DOIT être fait. Sincèrement vôtre, Jason Collier Girlfriend # 5 876 ​​254. »

Après que le chef de la police du Texas a été dénoncé par Steinmetz, 39 ans, le 26 janvier, il a envoyé une vidéo d’excuses à Steinmetz, filmée dans sa voiture de flic, qu’elle a postée sur Facebook.

« Hey. Pardon. Je me sens juste comme le plus gros morceau de merde. Désolé », révèle Collier dans le message vidéo.

«Je ne voulais rien cacher ou vous mentir. Pardon. Je suis vraiment désolé. S’il vous plaît, je veux juste que vous me pardonniez. Je suis désolé. Je suis désolé. »