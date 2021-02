Les REAL Housewives des fans du New Jersey ont critiqué Teresa Giudice pour avoir « joué la victime » dans sa querelle avec Jackie Goldschneider sur les allégations de cocaïne de sa fille Gia.

Au cours de l’épisode de mercredi de la Bravo émission, Teresa a appelé ses amis pour leur dire que Jackie affirmait que Gia faisait de la coca dans la salle de bain.

Jackie, 44 ans, auparavant fait les réclamations lors de l’épisode de la semaine dernière après Teresa a répandu une rumeur selon laquelle son mari, Evan, la trompait.

Reprenant là où le combat s’était arrêté la semaine dernière, Jackie a expliqué à Teresa que les affirmations n’étaient qu’une analogie et qu’elle n’avait aucune preuve derrière cela.

Bien que Jackie ait admis que l’allégation à propos de Gia n’était pas vraie, la femme de 48 ans n’a pas inclus cette information alors qu’elle racontait à ses amis comment le combat s’était déroulé.

RHONJ les fans se sont tournés vers Twitter pour critiquer Teresa pour avoir « joué la victime » dans la situation.

Un spectateur a écrit: « Typique @Teresa_Giudice jouer la victime et continuer à laisser de côté l’analogie. Je suppose qu’elle laisse l’analogie parce qu’elle ne sait pas ce que cela signifie. «

Un autre a ajouté: « Teresa est toujours à la recherche d’une excuse pour jouer la victime et Jackie lui en a donné une; la seconde où elle a évoqué Gia, Teresa est partie et a fait ce qu’elle a fait au lieu de ce qu’elle a fait. »

Un troisième spectateur de Bravo a sonné: « S’il vous plaît, pas une autre semaine de Teresa prétendant qu’elle est la victime. »

Après qu’un autre fan a dit que Teresa trouve toujours « un moyen d’être la victime », l’utilisateur de Twitter a ajouté: « Teresa, VOUS avez commencé ça! Jackie avait-elle raison? Non, pas du tout. Mais vous n’auriez pas non plus dû venir pour son mariage. Posséder votre part là-dedans! «

Le le combat a commencé lors de la première de la saison de RHONJ La semaine dernière.

Alors qu’elle assistait à la fête d’anniversaire d’Evan, Teresa a passé une grande partie de la nuit à dire aux invités qu’elle avait entendu dire qu’il trompait Jackie.

Jackie a ensuite confronté Teresa après la rumeur et lui a demandé de dire à tout le monde qu’elle n’avait aucune preuve derrière les allégations.

Après que Teresa ait refusé de mettre fin à la rumeur, elle a ajouté: « Je n’ai jamais demandé de preuves. Je vous fais juste savoir que quelqu’un a laissé entendre ça là-bas. »

Le combat s’est intensifié lorsque Jackie a crié: « J’ai besoin que vous admettiez que c’était un mensonge! Effacez le nom de mon mari! J’ai besoin que vous l’admettiez! Vous répandez une rumeur sans fondement sans aucune preuve! »

Lorsque Teresa a de nouveau refusé de mettre fin à la rumeur selon laquelle elle « avait entendu », Jackie a porté des accusations contre la fille de Teresa, Gia, âgée de 20 ans.

Elle a déclaré: « J’ai entendu dire que Gia reniflait de la coke dans la salle de bain lors des fêtes! Je l’ai entendu! Je ne sais pas de qui j’ai entendu ça. Je l’ai entendu de quelqu’un. »

Teresa a répondu avec colère en appelant Jackie une «putain de f ** king b ** h» et a fait irruption hors de la pièce alors qu’elle continuait à l’insulter.

En plus de Gia, Teresa partage également ses filles Gabriella, 17 ans, Milania, 16 ans, et Aurdiana, 12 ans, avec son ex-mari. Joe Giudice.