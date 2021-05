Les fans du RHONJ critiquent Teresa Giudice comme «  ignorante pour avoir dit que Jackie Goldschneider était harcelée sexuellement par son patron était un choix  »

Les fans de REAL Housewives Of New Jersey ont critiqué Teresa Giudice comme étant «ignorante et irresponsable» pour avoir insisté sur le fait que sa co-vedette Jackie Goldschneider était «harcelée sexuellement par son patron» était «un choix».

Au cours de la deuxième partie de la dramatique finale de la saison Bravo, les ennemis ont eu une discussion enflammée avec l’animateur Andy Cohen sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

💍 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Vraies femmes au foyer.

12 Teresa Giudice était « ignorante pour dire que Jackie était harcelée sexuellement par son patron était un choix » Crédit: Bravo

12 Jackie Goldschneider a révélé qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel de la part d’un patron en tant qu’avocate Crédit: Bravo

Andy, 52 ans, a abordé le sujet et a demandé à Jackie, 44 ans, si elle avait eu un comportement inapproprié alors qu’elle travaillait comme avocate.

Elle hocha la tête et dit: « Oui, des patrons qui me masseraient les épaules. »

Immédiatement, Teresa, 49 ans, a roulé des yeux, a ri et a riposté « vous les avez laissés? »

« Ouais, parce que je ne voulais pas me faire virer, » répondit Jackie – semblant agacée par l’attitude dédaigneuse de Teresa.

La maman de quatre enfants a laissé échapper un rire plus fort et a dit: « Oh, mon Dieu. »

12 Andy Cohen a déclaré à Teresa que « être harcelé sexuellement ne signifie pas que quelqu’un est faible » Crédit: Bravo

12 Margaret Josephs est intervenue et a accusé Teresa de « blâmer la victime » Crédit: Bravo

12 Les tensions étaient vives sur la réunion du RHONJ lors de la discussion animée Crédit: Bravo

L’animateur de Watch What Happens Live a ensuite demandé: « Teresa, avez-vous été victime de harcèlement sexuel? »

« Non. Personne ne me mettrait la main à moins que je ne le veuille », a-t-elle déclaré catégoriquement.

Andy a semblé choqué et a été contraint d’expliquer à Teresa que ce n’est «pas un signe de faiblesse d’être victime de harcèlement sexuel».

«Je dis juste que personne ne me toucherait à moins que je ne le veuille», a réitéré Teresa.

La patronne de Bravo, Jackie et sa co-vedette Margaret Josephs ont tous convenu que la conversation avait commencé à se transformer en «honte de la victime».

12 Jackie a levé les yeux au ciel face aux commentaires « insensibles » de Teresa Crédit: Bravo

12 Le vétéran du RHONJ en a ri quand Jackie a affirmé qu’elle avait été « harcelée sexuellement » Crédit: Bravo

«Quand vous avez un travail pour lequel vous avez travaillé très dur et que vous ne voulez pas vous en faire virer, ce n’est pas les« laisser »le faire», répliqua Jackie avec une expression faciale agacée.

Margaret a ensuite demandé à Teresa si elle croyait que toutes les victimes qui se manifestaient «laissent cela leur arriver».

«Je parle de moi. Il y a des femmes qui sont intimidées par leurs patrons. Je dis juste qu’avec moi, ça n’arriverait pas, »rétorqua la brune au franc-parler.

Les fans étaient furieux du commentaire de Teresa – certains disant même que c’était un «nouveau creux» pour la star.

12 Crédit: Twitter

12 Crédit: Twitter

12 Crédit: Twitter

12 Crédit: Twitter

«Les commentaires de Tre sur le harcèlement sexuel étaient tellement ignorants et irresponsables et je pense que cela aurait dû être rappelé un peu plus fermement par Andy dans cette situation», a déclaré quelqu’un.

Un autre téléspectateur en colère a écrit: «Oh ok donc Teresa vient de dire à la télévision nationale qu’elle ne« permettrait »jamais que le harcèlement sexuel« lui arrive »…

«Smfh. Autant j’ai un faible pour elle … c’est la merde que je ne supporte pas. Quelle putain d’horrible déclaration de blâme de victime à faire.

12 Teresa sort avec son petit ami Luis depuis des mois Crédit: The Mega Agency

Un troisième a tweeté: «Je trouve les commentaires de Teresa sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dégoûtants. Elle n’a aucune idée de ce qu’implique un vrai travail.

Alors qu’une autre personne a insisté: «Teresa faire passer le harcèlement sexuel comme un choix est un nouveau creux.»

«Je ne suis pas fan de ce que Teresa et Jennifer disent à propos de Marg / Jackie avec le harcèlement sexuel. Pas cool », s’est exclamé un critique.