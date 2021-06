Les fans du RHOC insistent sur le fait que Heather Dubrow remplaçant «licencié» Kelly Dodd était «préfiguré» dans un combat explosif de 2016 entre rivaux

Les FANS pensaient que le remplacement de Kelly Dodd par Heather Dubrow était annoncé dans une scène de combat tendue en 2016 entre les deux femmes au foyer.

le De vraies femmes au foyer du comté d’Orange La star a été « licenciée » en raison de ses opinions et de ses commentaires controversés.

12 Heather et Kelly ont eu une scène de combat tendue en 2016 Crédit : Instagram

Kelly, 45 ans, et Heather, 52 ans, ont eu une altercation explosive dans un épisode de l’émission Bravo en 2016 après que la star controversée a qualifié sa co-star Shannon Beador de « c ** t ».

Le compte Instagram @brandsbybravo a repartagé le moment houleux qui s’est produit lors d’un dîner, où Heather a réprimandé sa co-star pour le commentaire.

« Je ne fais pas ça Kelly, ce n’est pas bien », a-t-elle fulminé, continuant: « Je pense que vous êtes probablement une très bonne personne dans l’âme, mais ce comportement n’est pas acceptable. PARTEZ ! »

La salle a été laissée sous le choc lorsque Kelly a répondu: « Hé, qu’est-ce que tu es, le patron? »

12 Kelly a fustigé Heather et lui a demandé si « elle était la patronne » Crédit : Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

12 Heather a déclaré que le comportement de Kelly n’était » pas acceptable « Crédit : Bravo

Plus tard au cours de l’épisode dans un confessionnal, la femme au foyer nouvellement licenciée s’est plainte: « Qui diable pense Heather qu’elle va me virer? »

le Bravo La page des fans a ajouté la légende: « J’aime une bonne préfiguration » et « Dubrow in. Dodd OUT » car ils affirmaient que l’épisode donnait un avant-goût de ce qui allait arriver près de cinq ans plus tard.

Plusieurs fans étaient d’accord avec le sentiment alors qu’ils se rendaient dans la section des commentaires pour critiquer Kelly comme un acteur « horrible ».

12 Les fans ont profité des commentaires pour faire exploser Kelly Crédit : Instagram

12 Un fan a affirmé que Kelly « n’avait pas été interrogée » Crédit : Instagram

« Cette scène est celle où Kelly a montré exactement qui elle lançait le mot ‘c’. Elle n’était pas horrible pour sa politique ou sa rhétorique de Covid.

« Elle était vile bien avant cela. L’adieu est attendu depuis longtemps », a déclaré l’un d’eux.

D’autres ont félicité Heather alors qu’elle se préparait pour son retour au RHOC, écrivant: « Laissée seule et a demandé à revenir après toutes ces années alors que Kelly n’a pas été invitée à revenir. C’est qui est Heather! »

12 Les fans ont cependant fait l’éloge de Heath Crédit : Instagram

12 Un autre fan a affirmé que Kelly avait été « licenciée » Crédit : Instagram

« Ça a pris assez de temps », a dit brièvement un deuxième, tandis qu’un troisième était d’accord : @kellyddodd oui @heatherdubrow est le patron parce que tu es viré !!

« Tout va bien dans le monde à nouveau », a conclu un autre.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que Kelly, Braunwyn Windham Burke, et Elizabeth Lyn Vargas étaient congédiés du RHOC en raison de leur comportement controversé à l’antenne et hors antenne.

12 Braunwyn Windham-Burke a été licencié en raison d’un comportement controversé Crédit : Bravo

12 Elizabeth Lyn Vargas a également été lâchée de la série Crédit : Instagram

Un porte-parole de Bravo a confirmé leur départ pour Variété mardi, alors qu’ils expliquaient que les contrats de la dame n’avaient pas été renouvelés pour commencer le tournage le mois prochain.

Le spectacle devrait ajouter une ou deux nouvelles femmes au casting pour la nouvelle saison, et Shannon perle, Gina Kirschenheiter, et Emilie Simpson reviendra.

Kelly a rejoint le casting dans la saison onze et a survécu jusqu’à la saison 15.

12 Kelly a tweeté comment le spectacle était «une expérience incroyable» Crédit : Kelly Dodd/Twitter

12 Kelly a précédemment commenté que le coronavirus « éclaircissait le troupeau » Crédit : reportez-vous à la légende

La décision de supprimer la star de Bravo n’a pas surpris les fans, qui l’ont critiquée pour ses opinions controversées exprimées pendant Covid.

Alors qu’elle faisait la fête dans un restaurant bondé pendant la pandémie, la personnalité de la télévision a reçu un contrecoup lorsqu’elle a fait un toast aux « super épandeurs. »

En avril 2020, Kelly a affirmé que les personnes décédées de Covid seraient « de toute façon décédées » avec ou sans le virus.

Les fans l’ont également qualifiée d' »insensible » pour avoir porté un « Les femmes ivres comptent » chapeau à une douche nuptiale.

Heather a joué dans la série de la saison sept à onze et était connue pour son esprit vif et conflictuel et son mariage avec le chirurgien plasticien et la star de Botched Terry Dubrow.