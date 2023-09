Les fans du rappeur et chanteur nigérian Mohbad manifestent après sa mort : NPR

basculer la légende BANG Showbiz via Reuters

LAGOS, Nigeria — Ces derniers jours, des centaines de supporters ont organisé des manifestations et des veillées aux chandelles dans diverses villes nigérianes en mémoire de Mohbadune star de la musique nigériane bien-aimée de 27 ans, décédée le 12 septembre.

La cause exacte de sa mort subite dans un hôpital de Lagos est inconnue et les allégations de harcèlement dont il aurait été victime de la part de personnalités politiquement liées au sein de son ancien label de musique ont suscité l’indignation et une vague d’hommages émouvants. Le hashtag #justiceformohbad est à la mode sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, depuis sa mort.

Sa mort a également mis en lumière le traitement réservé aux musiciens par de puissants labels nigérians, ainsi que les liens étroits entre certains acteurs de l’industrie musicale et le gouvernement.

Mohbad, né à Lagos, dont le vrai nom était Ilerioluwa Aloba, était apprécié pour ses paroles intelligentes, ambitieuses et pertinentes. Il était surtout connu pour des tubes comme «Paix» et « Se sentir bien. »

Il a été enterré par sa famille le lendemain de sa mort, alimentant la colère et les soupçons sur la manière dont il est mort.

L’indignation à travers le pays a été largement dirigée contre Naira Marley, le patron de l’ancien label de Mohbad, lui-même l’une des plus grandes stars de la musique nigériane. Il est un ambassadeur de l’agence antidrogue du pays et un fervent partisan du gouverneur de Lagos, pour lequel il a fait campagne lors des élections de février.

Après des jours de colère sur les réseaux sociaux de la part de fans, d’animateurs de radio et de célébrités, la police a annoncé cette semaine l’ouverture d’une enquête sur tout événement ayant conduit à la mort de Mohbad.

Jeudi, la police de Lagos a déclaré que le corps du chanteur avait été exhumé et qu’il serait autopsié. Le gouvernement de l’État de Lagos a déclaré que les services de renseignement du pays avaient été sollicités pour contribuer à l’enquête.

Mardi, le gouverneur de Lagos Babajide Sanwo-Olu a exhorté toute personne ayant des informations à se manifester et a promis de protéger les témoins. « J’ai demandé que tous ceux qui auraient pu jouer un rôle quel qu’il soit dans la mort de Mohbad soient traduits en justice après une enquête approfondie », a-t-il déclaré.

Mohbad a quitté le label de Marley, Marlian Records, l’année dernière et, par la suite, a parlé du harcèlement présumé qu’il aurait subi de la part de Marley et de ses associés.

En octobre dernier, il a publié un vidéo sur Twitter, maintenant X, du sang suintant d’une blessure à l’épaule.

« Juste parce que je veux changer de manager… voyez ce qu’ils m’ont fait à Marlian House », a-t-il posté, avec une autre vidéoo semblant montrer plusieurs hommes l’attaquant dans une rue la nuit, qui, selon lui, étaient Marley et ses associés.

Marley a fermement nié ces allégations.

Dans plusieurs articles, chansons et interviews ultérieurs, Mohbad – dont le surnom était « Imole », signifiant « lumière » en yoruba – a parlé de ses efforts pour trouver la paix dans sa vie. Il a déclaré avoir subi une campagne d’abus après avoir quitté le label Marley.

Dans un entretien le mois dernier, il a déclaré que son ancien label avait fait pression sur les promoteurs pour qu’ils annulent les spectacles pour lesquels il avait été réservé.

Marley a fermement nié avoir harcelé la défunte star. Sur Instagram cette semaine, il s’est dit « brisé » par la nouvelle de la mort de Mohbad et a appelé les fans à l’aider à trouver des informations sur sa mort.

Ces derniers jours, certaines stations de radio du pays ont arrêté de diffuser les chansons de Marley. Plus manifestations et veillées sont prévus à travers le pays.