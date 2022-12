Les fans du Qatar adoptent la tenue locale avec des “thobes” sur le thème du drapeau

Chaque Coupe du monde a son propre phénomène parmi les supporters qui se sont rendus dans le pays hôte, des éventails en Corée du Sud et au Japon en 2002 aux vuvuzelas en Afrique du Sud en 2010. Lors de la Coupe du monde 2022, la première à se tenir au Moyen-Orient , la tendance est au port d’un thobe. L’habit traditionnel, courant dans le monde arabe et en Afrique du Nord, se compose d’une chemise à manches longues et d’une robe à la cheville et porté avec un foulard entouré d’un anneau, appelé un keffieh.

2 Connexe

Les supporters étrangers au Qatar se sont emparés de la culture locale et ont fourni au monde un autre exemple expliquant pourquoi la Coupe du monde est si spéciale. Allez dans n’importe quel pays arabe et vous verrez des hommes portant leur thobe blanc impeccable et propre. Il existe des variations de style à travers le monde arabe, et maintenant les fans qui se rendent à la Coupe du monde portent leurs propres versions qu’ils ont fabriquées eux-mêmes ou achetées dans les magasins et les marchés du Qatar.

Internet a été inondé avec des images de groupes de supporters peints au visage portant la robe aux couleurs de leur équipe, ainsi que des magasins du centre-ville, Souq Waqif, vendant les articles pour les supporters. Où d’autre verriez-vous des gens d’Argentine, de Serbie, des États-Unis et du Japon porter des vêtements de style arabe tout en encourageant leur équipe nationale ?

Nous avons rassemblé certaines de nos images de fans préférées jusqu’à présent dans le tournoi.

Les magasins au Qatar vendent des thobes sur le thème du drapeau pour les supporters. ESPN

Un fan du Brésil porte une tenue entièrement coordonnée lors du match entre le Brésil et la Serbie. (Photo de Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

Les supporters argentins se rassemblent avant la défaite surprise de leur pays face à l’Arabie saoudite. (Photo de Julian Finney/Getty Images)

Ces fans hollandais sont en plein soutien avec leurs thobes rayés et leur coiffe à carreaux. (Photo de Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Les supporters croates enfilent leurs thobes à carreaux. (Photo de Youssef Loulidi/Fantasista/Getty Images)

Ces deux supporters japonais observent la surprise de leur pays face à l’Allemagne. (Photo par Alex Grimm/Getty Images)

Les supporters équatoriens ont trouvé une manière différente d’incorporer le drapeau de leur pays dans la tenue. (Photo de BIJOU SAMAD/AFP via Getty Images)

Les supporters espagnols montrent leur enthousiasme avant le choc contre l’Allemagne. (Photo de Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)