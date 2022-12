Les fans du Portugal plongent dans la tristesse après l’élimination

Les supporters portugais ont été submergés de tristesse et de frustration samedi après que leur équipe fantaisiste se soit retirée de la Coupe du monde contre le Maroc, une équipe de rang inférieur qui avait déjà évincé l’Espagne.

Les supporters, dont beaucoup portaient des écharpes aux couleurs vertes et rouges du drapeau portugais alors qu’ils regardaient le match dans les bars et restaurants de Lisbonne, avaient espéré voir leur pays atteindre les demi-finales. Pour eux, le résultat était profondément frustrant.

Le Portugal, fraîchement sorti de sa démolition à élimination directe de la Suisse, a été battu par le Maroc 1-0. Le meilleur buteur de tous les temps du pays, Cristiano Ronaldo, a de nouveau été exclu de la formation de départ après avoir été mis au banc pour le match des huitièmes de finale contre la Suisse.

Ronaldo, 37 ans, a quitté le match de samedi en larmes. La fédération de football du pays avait auparavant dû démentir publiquement les informations selon lesquelles le skipper aurait menacé de partir pendant le tournoi.

Lorsqu’on lui a demandé si le résultat aurait pu être différent si Ronaldo avait joué depuis le début du match, la fan portugaise Filipa Ramires a répondu que “cela n’aurait pas eu d’importance”.

“C’est le meilleur, Ronaldo est toujours le meilleur”, a-t-elle déclaré au Time Out Market, un lieu avec 26 restaurants et 7 bars au centre-ville de Lisbonne.

“C’était un match vraiment difficile, nous nous attendions à ce que ce soit un match difficile, et nous avons gardé espoir jusqu’à la dernière minute, mais malheureusement ce fut en vain”, a déclaré Rebeca Penne, une fan de Lisbonne.

Sa mère, Samira Penne, a déclaré que Ronaldo “méritait d’atteindre la finale”.

Le Premier ministre Antonio Costa a immédiatement réconforté l’équipe en tweetant : “Nous avons rêvé ensemble, maintenant nous souffrons ensemble.”

Le joueur portugais Bernardo Silva a déclaré après le match : “Il y a de la frustration, de la tristesse… nous pensions qu’il était possible d’aller plus loin (dans le tournoi), mais malheureusement ce n’était pas possible, nous nous excusons auprès de tous les Portugais.”

Le Maroc, premier pays africain à atteindre les demi-finales grâce à un superbe but de la tête de Youssef En-Nesyri, affrontera le vainqueur de la France et de l’Angleterre qui se rencontreront plus tard samedi.

“Nous sommes heureux au nom de toute l’Afrique, car le Maroc représentait l’Afrique”, a déclaré le touriste marocain Amin Abdul, à Lisbonne.

