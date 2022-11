Les fans du Pays de Galles voulaient une expérience de Coupe du monde. Alors ils sont allés en Espagne.

Le fait que les supporters d’une nation affamée de tournois comme le Pays de Galles aient été dissuadés, en masse, de se rendre au Qatar en dit long sur les motivations des pouvoirs du football en place, ont déclaré de nombreux supporters gallois.

Outre le Qatar, qui a obtenu la qualification automatique en tant que pays hôte, le Pays de Galles a passé le plus de temps absent de la Coupe du monde de tous les concurrents de cette année, la dernière qualification il y a 64 ans, lorsque la couverture était plus difficile et que les fans en déplacement étaient pratiquement inexistants.

“Cela m’a rendu très fier de penser que j’étais là pour les voir”, a déclaré Les Thomas, 90 ans, de Kerry, qui a pu assister à un match de la Coupe du monde en Suède en 1958, alors qu’il servait à l’étranger avec les Britanniques. marine. Thomas a déclaré qu’il n’avait vu qu’une petite poche de supporters gallois à l’autre bout du stade ce jour-là.

Au cours des décennies qui ont suivi, ce tournoi – et ceux qui y ont assisté et y ont joué – a acquis un statut mythique au Pays de Galles, une nation vallonnée d’environ trois millions d’habitants. Génération après génération n’a pas réussi à se qualifier pour le prochain championnat majeur à l’horizon, culminant au plus bas de 2011, lorsque le Pays de Galles était tombé au 117e rang mondial, derrière des nations comme le Guatemala, la Guyane et Haïti.