Les fans du Pakistan et de l’Inde font rôtir Babar Azam alors que le spectacle du flop de Pak Skipper dans la Coupe du monde T20 se poursuit

0,4,4,6. Un total combiné de 14 courses ont été réalisées par le capitaine pakistanais Babar Azam lors de la Coupe du monde T20 en cours en Australie. Le pilier du Pakistan et une force avec laquelle il faut compter, Azam a vraiment eu du mal à se lancer dans le format T20 ces dernières années, mais sa période sèche de courses dans l’événement phare est devenue une véritable source d’inquiétude pour ses fans.

Affrontant l’Afrique du Sud dans un match incontournable au SCG, Azam n’a une fois de plus pas répondu aux attentes de millions de fans pakistanais.

Le capitaine pakistanais cherchait une limite et a tenté un tir aérien contre Lungi Ngidi dans le but de briser les chaînes. C’était un coup plus lent de Ngidi et Babar est allé chercher le gros coup, l’a raté, et Kagiso Rabada a été brillant alors qu’il courait pour terminer une superbe prise.

Avec un autre échec, il y a eu beaucoup de trolling sur Internet sur le cricket Twitter alors qu’Azam retournait à la pirogue pour 6 livraisons sur 15.

Cette fois-ci, cependant, des fans des nations indienne et pakistanaise se sont unis pour troller Babar Azam avec des mots et des mèmes pas si agréables.

Kisi ko khareedna hai kya ye bat, simple kisi kaam ka nahi hai pic.twitter.com/qkyUXfnbir – Delhi Se Hoon BC (@delhichatter) 3 novembre 2022

Karachi Kings a battu Babar Azam, il n’y a pas d’autre explication. – Abdallah (@michaelscottfc) 3 novembre 2022

Vient l’heure, vient l’homme.

Babar Azam avec une autre masterclass, aujourd’hui, 6 courses avec seulement 15 balles #INDvPAK pic.twitter.com/k5pQglBaEY — Académie TukTuk (@TukTuk_Academy) 3 novembre 2022

Ye banain ge virat kohli gadha bannay wali halat nahi hai inko GOAT banna hai – nma (@namaloomafraaad) 3 novembre 2022

Babar Azam à la batte Faits saillants de cette Coupe du monde#PAKvSA pic.twitter.com/vFPlwIqKpZ — Pulkit❤️ (@pulkit5Dx) 3 novembre 2022

Je ne sais pas mec c’est la pire pire forme de Babar Azam que j’ai jamais vue depuis ses débuts ce n’est pas le Babar Azam que nous connaissions – Guy Lahori (@YrrrFahad_) 3 novembre 2022

Babar Azam est un joueur fini dans les T20I et les gens qui viendront avec ses performances dans la série bangla wash et en Angleterre celui qui se soucie de nous gagner de gros matchs mais il s’étouffe toujours quand son équipe en a le plus besoin. – Zayn (@ZaynMahmood5) 3 novembre 2022

Ce pays entretient une relation toxique avec Babar Azam et Rizwan. Ce n’est pas parce que nous avons passé des moments incroyables ensemble et que tu es une bonne personne que nous sommes bons l’un pour l’autre. – Rana Talha Asfar (@RTAluvzAfridi) 3 novembre 2022

Babar azam a marqué 6 (15) en hommage à Rohit sharma pic.twitter.com/r0BLgS0PYP — M. (@IconicKohIi) 3 novembre 2022

Babar Azam essaie si fort de ruiner complètement le jeu de puissance – Zayn (@ZaynMahmood5) 3 novembre 2022

Roue de wagon Babar Azam dans cette coupe du monde pic.twitter.com/cYGCfUgxL8 – Gaurav (@Melbourne__82) 3 novembre 2022

Babar Azam n’a pas encore marqué un score à deux chiffres dans ce WC — Shivani (@meme_ki_diwani) 3 novembre 2022

À leur crédit, le Pakistan a fait un retour incroyable après avoir été réduit à 43/4 lors de ses 7 premiers overs.

Ifthikar Ahmed et Shadab Khan ont joué aux oeillères et en ont claqué cinquante chacun. Khan a été renvoyé pour 52 en seulement 22 balles, une manche qui comprenait trois limites et quatre maximums imposants.

Ahmed, en revanche, a fracassé une amende de 51 sur 35 alors que le Pakistan s’est fixé un objectif louable de 186.

Plus tôt, le capitaine pakistanais Babar Azam avait choisi de battre en premier contre l’Afrique du Sud à Sydney. C’est un match incontournable pour eux et Babar a déclaré que le plan était de mettre l’Afrique du Sud sous la pression du tableau de bord.

L’Afrique du Sud, seule équipe invaincue de la Coupe du monde T20 2022, n’a besoin de remporter qu’un seul de ses deux matches restants du Super 12 pour sceller son passage en demi-finale.

Vous pouvez voir les mises à jour en direct du match Pakistan vs Afrique du Sud ici.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici