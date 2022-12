Les fans du Mumbai City FC sont “extrêmement émus” à l’idée de retourner dans les stades cette saison

Les fans du Mumbai City FC ont manqué d’être au stade pour encourager leur équipe au cours des deux dernières années, qui ont connu un sommet sans précédent dans l’un et un déchirement dans l’autre. En 2020-21, le Mumbai City FC est devenu le premier club de l’histoire de Hero ISL à réaliser un doublé en remportant le League Shield et le trophée. Cependant, la saison suivante, les Islanders n’ont pas réussi à percer dans le top 4 à la fin de la saison.

Mais, pour les fans du Mumbai City FC, le retour dans les tribunes après une interruption de deux ans a été une expérience émouvante pour des fans comme ceux de la West Coast Brigade, qui se sont engagés dans des préparatifs de longue haleine pour chérir le moment où chaque fan de football indien était attendre.

“Nous étions extrêmement émus parce que cela signifiait quelque chose pour nous”, a déclaré Anand. « Nous avons fait en sorte qu’il n’y ait pas de demi-mesure car nous ne nous sommes jamais retenus. Nous nous sommes juste assurés que les joueurs et les entraîneurs sachent que les fans sont là. Autant qu’ils voulaient jouer devant les fans, nous voulions les voir jouer chez nous », a ajouté Anand.

Le retour a été marqué par toutes les marques de fabrique d’un match du Mumbai City FC – des chants, un accueil par un bus d’équipe et un spectacle de fusées éclairantes. Cette fois-ci, ils ont également ajouté une marche d’un bout à l’autre de l’arène – une petite fête entre eux, maintenant qu’ils ont pu être de retour dans les locaux.

“Maintenant, à la Mumbai Football Arena, c’est un stade plus petit, le terrain est plus proche. Vous pouvez facilement lire le jeu de si près. Il est plus facile de créer une ambiance avec nos chants. Du début à la victoire du doublé, ce fut un grand voyage. C’est très difficile à exprimer avec des mots », a déclaré Anand.

“L’engagement des fans réalisé par ISL et Mumbai City au fil des ans a été immense. Mon expérience en tant que fan de football s’est enrichie au fil des années. Mon attachement augmentait après chaque match, quel que soit le résultat. Au fil des ans, en termes d’avoir ce côté fanatique de moi, ISL a aidé. Le Mumbai City FC a joué un rôle majeur dans la connexion des fans au club. Chaque fan qui vient au stade profite de l’expérience qu’il devrait avoir », a-t-il ajouté.

L’une des caractéristiques déterminantes des fan clubs de l’ISL est qu’ils ont encapsulé l’esprit local de chaque ville dans laquelle ils sont présents et ont permis au football indien d’être célébré dans des styles uniques. Avec Mumbai, qui est un creuset de personnes de différentes régions du pays, Anand a déclaré que l’esprit des fans du Mumbai City FC est construit sur cette acceptation – et cela s’applique également aux joueurs.

“Des gens de diverses régions de l’Inde viennent à Mumbai et l’acceptent comme le leur et Mumbai coule dans leurs veines”, a déclaré Anand. « Si vous jouez pour Mumbai, vous devez comprendre la culture de la ville. Toute l’aura et l’énergie de Mumbai sont quelque chose que toute la base de fans porte parce que nous ne sommes pas seulement des fans de Mumbai City, nous sommes d’abord des Mumbaikars, qui vivent et respirent Mumbai. Donc, si nous allons soutenir une équipe de la ville, nous exprimons l’esprit des Mumbaikars dans les tribunes et le voyons résonner avec les joueurs », a-t-il ajouté.

Cet esprit sera pleinement affiché aujourd’hui alors que le Mumbai City FC accueillera son rival de la côte ouest, le FC Goa. Le Mumbai City FC est actuellement en tête du classement et est la seule équipe invaincue à ce stade de la saison, tout en étant considérablement en tête du classement des buteurs.

