Roger Federer, jeudi, a annoncé sa retraite du tennis de compétition alors que son événement d’adieu sera la Laver Cup à Londres la semaine prochaine. Le joueur de 41 ans a remporté 20 titres du Grand Chelem au cours de son illustre carrière. Une série d’opérations au genou l’a forcé à quitter le court de tennis depuis Wimbledon 2021.

Federer a publié la grande nouvelle sur ses comptes de médias sociaux où il a déclaré qu’il avait travaillé dur pour revenir au tennis de compétition au cours des deux dernières années, mais estime que son corps lui a donné un message clair.

“La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier événement ATP”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

Le dernier match de Federer a eu lieu le 7 juillet 2021, lorsqu’il a perdu au Center Court en quarts de finale de Wimbledon contre Hubert Hurkacz 6-3, 7-6 (4), 6-0.

Peu de temps après, Federer a subi une intervention chirurgicale pour réparer les dommages à son ménisque et au cartilage de son genou droit – sa troisième opération sur ce genou en l’espace d’un an et demi.

Le joueur de 41 ans est classé parmi les plus grands joueurs de tennis de tous les temps, car il a gagné le respect de ses adversaires tout au long de sa carrière grâce à son brio sur le court de tennis.

Les fans sur Twitter ont salué la légendaire star du tennis pour son illustre carrière, car beaucoup l’ont appelé le GOAT.

Le GOAT prend sa retraite.

Félicitations pour une carrière incroyable @Roger Federer pic.twitter.com/hVrMRLhFB7 — Rahul Razz (@razzrahul20) 15 septembre 2022

Roger Federer annonce sa retraite. Sa carrière de 24 ans bâtie sur des compétences exquises, des réalisations prodigieuses et un comportement charmant a enrichi non seulement le tennis mais nos vies https://t.co/NunGHgPJQc – Cricketwallah (@cricketwallah) 15 septembre 2022

A L’INSTANT : Roger Federer prend sa retraite du tennis. Pour moi, il est le plus grand et le plus classe à avoir jamais joué au jeu. Un génie. Merci pour tous les divertissements @Roger Federer 👍👏👏👏 pic.twitter.com/7y4VN5Yv45 – Piers Morgan (@piersmorgan) 15 septembre 2022

Fin d’une époque !!! Chanceux d’être témoin @Roger Federer jouer au fil des ans. https://t.co/c1jErlWeFo — Gaurav (@AceGaurav) 15 septembre 2022

Merci pour tous les moments et souvenirs et ce que vous avez fait pour le tennis au cours des deux dernières décennies et plus. Une autre définition de GOAT. Au plaisir de vous revoir une dernière fois @LaverCup @Roger Federer 🙏🏽🐐🎾 — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) 15 septembre 2022

Bonne retraite Roger Federer 🐐 ! pic.twitter.com/fi1ZqpUG0B — Mundo Albiceleste 🇦🇷 (@MundoAlbiceleste) 15 septembre 2022

Sa compatriote légende du tennis Serena Williams est presque certaine de ne plus jouer après s’être retirée de l’US Open au troisième tour ce mois-ci.

