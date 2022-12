Les fans du Maroc en Europe célèbrent l’élimination de l’Espagne de la Coupe du monde

Le match tendu au Qatar – le premier hôte moyen-oriental de la compétition — abouti à une séance de tirs au but. Les supporters nerveux se couvraient les yeux et retenaient leur souffle alors que le Maroc prenait une avance de 3-0, évinçant l’ancien champion de la Coupe du monde, l’Espagne, mardi soir.

Sanae Touhtouh, une marocaine de 28 ans qui travaille dans un café à Londres, regardait avec fierté les gens affluer dans la rue. Des collègues jordaniens, palestiniens et libanais ont également regardé le match, et « tout le monde était en fête », a-t-elle déclaré mercredi au Washington Post. “Vous sentez que vous partagez une joie.”

Sur Edgware Road, un centre commercial arabe à Londres, les gens enveloppés dans des drapeaux marocains et amazighs, ou berbères, ont hurlé de joie et ont klaxonné après le match.

« L’équipe marocaine nous a rendus fiers. Ils ont rendu les Arabes fiers en général », a-t-il déclaré. « Malgré toutes les différences et malgré tout, le football a rapproché les gens. Honnêtement, c’était plus fantastique.

La Coupe du monde se sent plus riche avec les équipes africaines de retour en huitièmes de finale

En France, des personnes de la diaspora marocaine et des passionnés de football sont descendus dans les rues de la ville, y compris les célèbres Champs-Élysées de Paris, mardi soir. Les sons de danser et chanter résonnaient dans les centres-villes. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des feux d’artifice dans le ciel de Strasbourg, Rennes et Montpellier.

Les responsables locaux et les médias ont déclaré qu’il y avait eu quelques perturbations lors des célébrations à Nice et à Lille, mais aucun rapport de dégâts majeurs.

Aujourd’hui, l’Espagne abrite des centaines de milliers de Marocains. Après le match, les fans ont rempli les rues de Barcelone et d’autres villes en agitant des drapeaux et en déclenchant des fusées éclairantes.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos partagées du but final qui ont amené téléspectateurs debout dans les camps de réfugiés du nord de la Syrie et dans les foules qui regardent depuis Riyad et le Yémen. Ils ont applaudi lorsque les joueurs marocains se sont précipités pour embrasser leurs mères dans les gradins, ont exécuté une prière musulmane de remerciement sur le terrain et ont agité un drapeau palestinien.