Les fans du Maroc célèbrent l’impossible et en redemandent

Alors que leur équipe nationale est entrée dans l’histoire, les foules se sont rassemblées à Casablanca samedi soir et ont scandé « Qualifié ! Qualifié!”

Il y a également eu des célébrations à travers le monde arabe et en Europe après que le Maroc a battu le Portugal 1-0 au Qatar pour devenir la première équipe africaine ou arabe à atteindre une demi-finale de Coupe du monde.

“Mon coeur va s’arrêter, quelle équipe, quelle endurance, quel exploit”, a déclaré à l’AFP Ilham El Idrissi, une Casablancaise de 34 ans.

Elle n’était pas la seule à saluer l’équipe connue sous le nom de Lions de l’Atlas qui affrontera la France, championne en titre, pour une place en finale.

« Je pense que je rêve éveillé. Pince moi! Quelle immense fierté. Je les remercie du fond du cœur”, a déclaré Mouad Khairat, 29 ans, cadre dans un centre d’appels.

« L’équipe marocaine a réussi l’impossible. Nous voulons la coupe maintenant.”

Les célébrations collectives qui ont salué le coup de sifflet final deviennent une habitude à travers le royaume.

Le Maroc a dominé son groupe, battant le Canada et la Belgique, puis a éliminé l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale avant de vaincre le Portugal.

“Il n’y a rien d’impossible dans le football, c’est la magie de ce sport”, a déclaré l’ancien international marocain Abderrazak Khairi. AFP.

Khairi a marqué deux fois lors de la victoire surprise 3-1 contre le même adversaire, le Portugal, lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique, lorsque le Maroc est devenu la première nation africaine à atteindre les huitièmes de finale.

Aucun pays africain ou arabe n’avait réussi à dépasser les quarts de finale. Le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 ont été les plus proches d’atteindre les quatre derniers du tournoi le plus prestigieux.

« L’équipe marocaine a réussi l’impossible. Nous voulons la coupe maintenant”, a déclaré Ali Gyme, 24 ans.

A Casablanca, temple du football marocain, les maillots de l’équipe nationale et les drapeaux rouges à l’étoile verte, sont partout dans les vitrines, les étals, les marchés.

Des fresques géantes sont apparues montrant l’attaquant de Chelsea Hakim Ziyech et l’entraîneur Walid Regragui, élevé au rang de héros national.

Regragui a repris l’équipe moins de trois mois avant le début de la compétition après le limogeage de Vahid Halilhodzic.

Au-delà des frontières du royaume, l’équipe marocaine a été acclamée sur le continent africain et dans le monde arabe.

Après la victoire sur l’Espagne, la chaîne de télévision Al Jazeera a parlé de “la vague d’euphorie” à travers le monde arabe.

“Les acclamations ont retenti de Tunis, Beyrouth, Bagdad, Ramallah et d’autres villes alors que les Arabes se rassemblaient pour se réjouir de la victoire largement inattendue sur l’Espagne – un contraste avec les différences politiques qui ont longtemps divisé les nations arabes”, a déclaré le site de télévision qatari.

Samedi, à Jérusalem-Est, Ramallah et Gaza, les Palestiniens ont célébré avec des feux d’artifice, des acclamations et des klaxons. Dans les rues du Maroc, les supporters ont arboré le drapeau palestinien à côté du leur.

En Algérie, malgré les tensions avec le Maroc voisin, le site de football DZfoot a applaudi les Lions de l’Atlas

« Héroïque, sensationnel. Mabrouk Mabrouk », a-t-il déclaré.

“Quatre meilleures équipes”

A Paris, les supporters marocains se sont rassemblés sur les Champs Elysées, où les Français ont célébré leurs triomphes en Coupe du monde, et ont explosé de joie au coup de sifflet final.

“C’est une grande fierté pour tous les pays arabes, pour toute l’Afrique”, a déclaré Maamar, 27 ans, qui agitait un drapeau marocain mais se disait d’origine algérienne.

“Quoi qu’il arrive, nous sommes dans les quatre meilleures équipes du monde.”

Dounia, une franco-marocaine de 23 ans, a déclaré que la qualification pour les demi-finales était tout simplement “géniale”.

“Aujourd’hui c’est aussi mon anniversaire, je n’aurais pas pu avoir un meilleur cadeau.”

Agitant des drapeaux du Maroc, de l’Algérie, de la Syrie et de la Palestine et chantant en arabe, les fans heureux se sont mêlés aux touristes qui se pressaient sur l’avenue emblématique de la capitale française par une froide soirée d’hiver.

Alors que la France allait battre l’Angleterre plus tard dans la soirée, les responsables parisiens ont déclaré avoir déployé “1 220 policiers et gendarmes”.

Les fans se sont également rassemblés à Bruxelles, où 18 personnes ont été arrêtées lors d’incidents après que le Maroc a battu le Canada en phase de groupes.

