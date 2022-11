Les fans du Kerala mettent en place une découpe de 40 pieds de haut de Sunil Chhetri avant la Coupe du monde de football 2022

L’anticipation de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar est palpable et se voit dans tous les coins et recoins de l’Inde. La frénésie du football semble être d’un cran au Kerala alors que le tournoi convoité approche de sa création. Après avoir mis en place d’énormes découpes de mégastars internationales du football, les Malabarians ont décidé de saluer l’un des leurs alors qu’ils organisaient une découpe massive du capitaine de football indien Sunil Chhetri à Thrissur.

Même si l’Inde est largement considérée comme une nation folle de cricket, elle a une base de fans massive qui suit le football. Bien que l’équipe indienne de football n’ait pas autant de succès que ses homologues de cricket, les fans indiens adorent leur équipe, en particulier leur dynamique skipper Chhetri.

Plus tôt, la FIFA avait partagé les photographies virales des découpes géantes de Neymar, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui avaient été installées par d’ardents supporters sur les rives d’une rivière dans le district de Kozhikode au Kerala. Bien que l’Inde ne fasse pas partie de la Coupe du Monde de la FIFA, cela n’a pas empêché les fans de mettre en place une coupe de 40 pieds de Chetthri à Thrissur.

Chetthri est le talisman du football indien depuis plus d’une décennie. L’attaquant vedette est le meilleur buteur de tous les temps pour l’Inde. Il a également le troisième plus grand nombre de buts parmi les joueurs actifs, derrière les superstars Ronaldo et Messi. Chetthri joue actuellement pour le Bengaluru FC dans la Super League indienne (ISL).

Pendant ce temps, l’équipe indienne de Chhetri n’a pas réussi à refléter son succès. Les Indian Tigers se retrouvent à la 106e place du classement FIFA et sont loin de se qualifier pour la très convoitée Coupe du Monde de la FIFA de si tôt. Cependant, l’Inde a fait des progrès progressifs et s’est considérablement améliorée depuis que l’entraîneur-chef Igor Stimac a pris les commandes. Stimac et ses hommes se dirigeront désormais vers la Coupe d’Asie et chercheront à régner en maître dans le tournoi prévu plus tard cette année.

La Coupe du Monde de la FIFA se déroulera au Qatar le 20 novembre. Bien que l’Inde ne fasse pas partie du méga-tournoi, les fans encourageront leurs nations préférées à soulever le trophée convoité. Les nations sud-américaines, l’Argentine et le Brésil, ont une grande base de fans tandis que le Portugal de Ronaldo et la France, championne en titre, ont également leurs admirateurs en Inde. Ce sera un spectacle de six semaines au Qatar, et il sera intéressant de voir quelle équipe remportera le prestigieux trophée cette fois-ci.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici