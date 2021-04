Les fans de JUDGE Rinder ont repéré une ancienne star de Big Brother dans la salle d’audience d’ITV aujourd’hui, qui a été condamnée à rembourser 3000 £.

Mohamed Mohamed, de la neuvième série de l’émission Channel 4, est apparu à la télé pour la première fois depuis des années après s’être brouillé avec un copain.

6 Les fans du juge Rinder repèrent l’ex-star de Big Brother Mo devant le tribunal d’ITV à plus de 3000 £ – et il est condamné à tout rembourser

L’ex-star de télé-réalité avait 24 ans lorsqu’il est entré dans Big Brother en 2008.

Il était une figure populaire dans la maison, atteignant la finale de la série neuf, finalement remportée par Rachel Rice.

Après avoir quitté Big Brother, Mo est d’abord retourné à son travail de démonstrateur de jouets à Hamleys et il était resté hors de la vue du public depuis.

Mais il a révélé sa tentative de revenir sous les feux de la rampe aujourd’hui lorsqu’il a déclaré qu’il souhaitait lancer un site Web de divertissement et interviewer des célébrités.

6 Mo a atteint la dernière semaine de la série Big Brother neuf Crédits: Rex

6 Il avait 24 ans lorsqu’il a joué dans la série à succès Crédit: PA: Press Association

6 Big Brother neuf étoiles dont Mo, la gagnante Rachel Rice et Darnell Swallow

Mo, 37 ans, a emprunté des milliers de dollars à son amie Alana pour lancer une nouvelle entreprise – mais elle l’a accusé d’utiliser son argent pour boire de l’alcool et partir en vacances.

Présentant Mo aux téléspectateurs, le juge Rinder a déclaré: « Vous vous intéressez aux médias, n’est-ce pas? À la fois faire des médias et être dans les médias. Je sais que parce que vous avez participé à une émission en 2008, où vous deviez être dans une maison, je suis Je corrige? »

Mo a plaisanté: « Crimewatch UK », mais voyant le visage peu impressionné de Rinder, il s’est corrigé: « Big Brother ».

L’ami de Mo a ensuite expliqué son reproche en disant qu’il avait demandé 3000 £ pour lancer sa nouvelle carrière, mais avait promis de le rembourser dans un an.

6 Poor Mo est apparu à la télé pour la première fois depuis des années aujourd’hui, mais il a laissé 3000 £ de sa poche à l’émission ITB aujourd’hui après une dispute avec un ami.

6 Le juge Rinder a déclaré qu’il n’était pas une star frappée par Mo

Dans son jugement, Rinder a déclaré: «C’était une somme d’argent importante.

«C’était de l’argent destiné à un but dans des circonstances où il y avait un but clair pour vous rembourser en un an.

« Par conséquent, il me semble que c’est un contrat exécutoire. Par conséquent, vous lui devez tout compris? »

Les téléspectateurs du juge Rinder ne pouvaient pas en croire leurs yeux et leurs oreilles lorsqu’ils ont vu le visage familier après tout ce temps.

Un spectateur a déclaré: « Mon cerveau ne se souvient parfois pas de mon propre nom, mais a instantanément reconnu un concurrent de la série Big Brother 2008 sur #judgerinder »