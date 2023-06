Les fans du Grand Tour disent tous la même chose alors que Jeremy Clarkson and Co revient avec la spéciale Euro Crash

Le nouveau programme a été diffusé sur Prime Video aujourd’hui et voit Jeremy, James May et Richard Hammond voyager de Gdansk en Pologne, en passant par la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie.

Les fans du Grand Tour disent tous la même chose alors que Jeremy Clarkson and Co revient avec la spéciale Euro Crash

Le trio part de Pologne en passant par la Slovaquie, la Slovénie et la Hongrie

Au cours de leur gigantesque road trip, ils goûtent à une Formule 1 à la soviétique et recrutent un célèbre pilote de course.

De plus, les gars sont attaqués par des archers mortels et participent à un point culminant spectaculaire de style Fast And Furious.

En plus de tous les hi-jinx et cascades liés à la voiture, il y a beaucoup d’humour en cours de route alors que le trio s’enroule au fur et à mesure.

Cela a laissé les téléspectateurs du Grand Tour dans l’hystérie, avec un écrit sur Twitter: « Le nouveau #thegrandtour #eurocrash est sorti aujourd’hui et je ne suis qu’à 15 minutes et j’ai déjà ri une poignée de fois. »

Un autre a ajouté: «Le nouvel épisode de The Grand Tour est absolument génial. Cela faisait longtemps que je n’avais pas autant ri devant un spectacle.

Un troisième a tweeté : « meilleur épisode à ce jour ! Bon rire du ventre ! « Le candélabre est en lambeaux » Nigel Mansell ?! Génie!! »

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: « OK, le #Eurocrash @thegrandtour

est le meilleur road trip que @MrJamesMay @JeremyClarkson #hamster ait fait depuis des années.

Alors que les fans adorent le nouvel épisode, James, 60 ans, a admis qu’il n’avait pas passé le meilleur moment à le filmer.

Il a déclaré à Radio Times: « Eh bien, je continue à dire que l’un de nous passe un moment assez terrible. Les deux autres sont essentiellement en vacances.

« Il y a quelques petites catastrophes et il y en a une assez dramatique, mais je ne devrais pas encore vous dire de quoi il s’agit. »

Il a ajouté qu’une partie du problème est la voiture qu’il a choisi d’utiliser pour le spectacle, en disant: « Ce n’était pas particulièrement le cas pour moi, pour être honnête, mais c’était en quelque sorte de ma faute parce que j’ai acheté cette voiture donc je il fallait s’y tenir.

« C’est un peu comme récupérer un chien au centre de secours, une fois qu’on s’est engagé, il faut s’y tenir. »

James May a plaisanté en disant qu'il avait passé un « temps terrible » à filmer le nouvel épisode

The Grand Tour: Euro Crash est maintenant disponible sur Prime Video.