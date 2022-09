Les fans du family office du milliardaire Lukas Walton ont un impact sur l’investissement

“Nous pensons que le profit et l’objectif ne sont pas en contradiction, bien au contraire”, a déclaré Matt Knott, président et directeur de l’exploitation de Builders Vision et ancien cadre de PepsiCo. “Les entreprises axées sur les objectifs bénéficieront d’un avantage concurrentiel à l’avenir. Les marques et les entreprises dans lesquelles les gens se sentent bien auront un avantage concurrentiel.”

Walton, 36 ans, est à l’avant-garde d’un changement générationnel rapide dans les family offices, alors que les héritiers et les entrepreneurs dans la trentaine et la quarantaine utilisent leur fortune pour conduire le changement social. Pendant des décennies, les family offices ont divisé leur philanthropie et leurs investissements – gagner de l’argent d’un côté et le donner de l’autre. La nouvelle génération souhaite que ses investissements poursuivent les mêmes solutions que ses dons, en fusionnant «les bénéfices avec un but».

“Si nous voulons apporter des changements durables, nous avons besoin que notre mission apparaisse dans tout ce que nous faisons, en particulier dans la façon dont nous investissons nos ressources”, a déclaré Lukas Walton, le petit-fils du fondateur de Walmart, Sam Walton. “C’est pourquoi nous investissons notre dotation dans des entreprises, des organisations et des stratégies qui privilégient des solutions durables et équitables.”

Builders Vision, basé à Chicago, annoncera aujourd’hui que sa Builders Initiative Foundation a transféré 90 % de sa dotation dans des investissements « liés à la mission », des investissements conformes aux objectifs plus larges de Builder en matière de durabilité et d’équité. La plupart des fondations ont 20 % ou moins de leurs dotations en investissements ESG ou à impact, de sorte que le niveau de 90 % établit une nouvelle référence pour les family offices et les fondations.

Builders Vision, la plateforme d’investissement et de philanthropie du milliardaire Lukas Walton, a déplacé sa dotation de 1 milliard de dollars vers ce qu’elle appelle des “investissements à impact”, entraînant un changement plus large dans les family offices pour connecter leurs investissements et leurs dons.

Alors même que l’investissement ESG fait face à un contrecoup et à des critiques de “blanchiment vert”, la montée en puissance de l’investissement d’impact parmi les family offices s’accélère. Une enquête du Credit Suisse auprès des family offices a révélé que près de la moitié des family offices interrogés prévoient d’augmenter leurs investissements durables au cours des 2-3 prochaines années. Alors que de plus en plus de richesse familiale est transmise aux jeunes générations et que de plus en plus de richesse technologique est créée par de jeunes fondateurs, les family offices injectent des milliards dans les start-ups, les actions et le capital-investissement visant le changement social.

“Cette nouvelle génération est imparable”, a déclaré James Gifford, responsable du conseil en matière de développement durable et d’impact et de leadership éclairé au Credit Suisse. “Ils font ressortir le meilleur des marchés libres et de l’innovation sociale.”

Knott, président de Builders Vision, ajoute : “Cette nouvelle génération de family offices veut avoir un impact, ils veulent faire la différence avec la richesse dont ils héritent.”

Builders Vision, qui possède plus de 4 milliards de dollars d’actifs, comprend une branche d’investissement direct, une unité de gestion d’actifs et une philanthropie. Tous visent trois enjeux principaux : l’alimentation, la santé des océans et la transition énergétique. Builders Vision a réuni des équipes d’experts internes pour financer les idées à fort impact et les partager dans les mondes de la philanthropie, des start-up et de l’investissement. La Builder’s Initiative Foundation fait partie de la branche philanthropique de Builders Vision, qui dispose de plusieurs fonds et pools de capitaux, chacun ayant ses propres objectifs et missions d’investissement.

La philanthropie, dit Walton, ne peut pas résoudre les plus gros problèmes du monde, même avec l’aide du gouvernement. Les grandes innovations technologiques nécessaires dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et de l’environnement viendront probablement des entrepreneurs. Dans le même temps, de nombreuses start-ups liées à l’impact sont trop risquées pour les sociétés de capital-risque traditionnelles et les investisseurs providentiels. Walton et son équipe affirment que Builders Vision et d’autres grands family offices sont particulièrement bien placés pour financer des entreprises et des organisations à but non lucratif dans tout le spectre des risques.