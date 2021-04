THE Falcon and the Winter Soldier a été un énorme succès, mais tous les fans ont été frustrés par une chose.

le Série Disney + est maintenant terminée et les téléspectateurs exigent la sortie de la deuxième série dès que possible.

AP

Les fans du Falcon et du Soldat de l’Hiver exigent une saison 2 après la finale de la saison 1[/caption]

Après avoir abandonné le bouclier étoilé que lui a remis Steve Rogers (Chris Evans) à la retraite dans Avengers: Fin de partie, Wilson a vu le gouvernement américain annoncer John Walker (Wyatt Russell) comme son «nouveau héros» avec le slogan: Cap est de retour.

Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) ont uni leurs forces pour reprendre le bouclier taché de sang brandi par Walker dans «Truth», où le super soldat méprisé a perdu son titre et son autorité en tant que Captain America.

L’épisode s’est terminé avec Wilson sur le point de se déguiser en nouveau super-héros étoilé et rayé. Dans l’épisode 6, «Un monde, un peuple», Cap est de retour.

Sharon Carter, ex-agent du SHIELD d’Emily VanCamp, en vedette dans la scène post-crédit, semble sur le point d’avoir un avenir légèrement plus sombre dans l’univers cinématographique Marvel que beaucoup ne le pensaient auparavant.

Twitter

Les fans sont désespérés pour la deuxième saison de la populaire série Disney +[/caption]

Twitter

Les fans adorent la série et ont hâte de découvrir de nouveaux épisodes[/caption]

Twitter

Les téléspectateurs aspirent à une deuxième série de Falcon and the Winter Soldier[/caption]

Disney +

La série s’est terminée avec Wilson prêt à devenir le nouveau super-héros étoilé et rayé[/caption]

«Quelle finale #FalconAndWinterSoldier avait !! J’ai besoin d’une saison 2 dès que possible @MarvelStudios. »

Un autre fan a jailli: «C’ÉTAIT UNE FINALE ÉPIQUE DE FREAKIN !!!! imma miss en attente d’un nouvel épisode chaque semaine, besoin de la saison 2 dès que possible. «

Un troisième fan a ajouté: « #FalconAndWinterSoldier Puis-je avoir une saison 2 maintenant s’il vous plaît. »

La réalisatrice de The Falcon and the Winter Soldier, Kari Skogland, a expliqué comment elle souhaitait que cette série Marvel se démarque des films.

Disney +

La réalisatrice de l’émission, Kari Skogland, a expliqué comment elle souhaitait que cette série Marvel se démarque du film[/caption]

Elle a partagé: «Je voulais repousser les limites, en termes de cinéma (les fans de Marvel) sont traditionnellement habitués et l’amener dans ce genre d’espace plus branché, où nous nous sommes sentis plus instables pendant de plus longues périodes.

«Il devait avoir le look Marvel dans son ensemble, mais je voulais vraiment qu’il soit authentique, réel et contemporain.

Interrogé sur ce que l’avenir réserve aux personnages de la série, Kari est resté discret.

Elle a dit: «Si je savais, je ne vous le dirais pas, mais je ne sais pas (rires). Ce que (le patron de Marvel Studios) Kevin (Feige) dit constamment, c’est qu’ils travaillent sur le projet en ce moment, et ils s’en tiennent à cela, et ils ont vraiment bien compris.

« Quels que soient les projets futurs qu’ils ont ne sont pas étoffés, vous êtes donc concentré sur ce que vous faites. »