Les fans du Canada sont fiers après le premier but du “moment historique”, malgré l’éviction du tournoi

L’excitation et la jubilation après que le Canada ait marqué son tout premier but à la Coupe du monde masculine ont fait place à la consternation après que la Croatie est revenue avec une série de buts pour mettre fin aux espoirs de l’équipe d’atteindre les huitièmes de finale du tournoi.

Les fans ont d’abord crié, sauté de leur siège et se sont embrassés lors d’une soirée à guichets fermés au centre-ville de Toronto dimanche alors qu’Alphonso Davies marquait le but historique.

L’ailier vedette et joueur du Bayern Munich a dirigé le ballon vers la maison pour donner au Canada une première avance de 1-0 sur la Croatie peu après la première minute du match à faire ou à mourir. Les coéquipiers de Davies ont assailli le joueur de 22 ans d’Edmonton par le drapeau de coin et tout le pays a célébré.

Près d’une centaine de partisans à l’extrémité ouest, la plupart arborant les couleurs rouges et blanches du Canada, ont de nouveau applaudi lors des rediffusions du but, certains secouant la tête d’incrédulité. Mais l’élan est tombé à plat et les fans ont regardé tranquillement après que la Croatie a riposté avec quatre buts consécutifs pour gagner 4-1.

« C’est un peu décevant mais je suis fier de l’équipe malgré tout. Ils n’ont qu’à en profiter au maximum, s’amuser avec ça », a déclaré l’amateur du Canada et ancien joueur de soccer Dominic Dike. “Tout le monde est fier, tout le pays est fier.”

Dike a qualifié la solide performance de l’équipe et le but de Davies de « déclaration » qui montre au monde que le Canada peut concourir dans ce sport.

« Tout le match a été une expérience d’apprentissage et ça ne fera que grandir à partir d’ici », a-t-il dit, notant qu’il continuera d’encourager le Canada dans cette Coupe du monde et au-delà.

Le fan du Canada, Tad Kitaba, a déclaré qu’il était ravi du seul but qu’il a qualifié d’historique, ajoutant qu’il ne pouvait pas croire l’enthousiasme et la camaraderie dans la salle quand il s’est produit.

“Ce sont de jeunes joueurs et ils n’ont pas l’expérience de la scène mondiale”, a déclaré Kitaba. “Je ne suis pas déçu que nous ayons perdu… ils iront de l’avant et ils réussiront la prochaine fois.”

Matthew Dicker a déclaré que le but de Davies « est devenu instantanément un moment du patrimoine canadien ».

“Il se sent à peu près aussi bien que n’importe quel autre [Canadian] moment sportif », a-t-il dit, ajoutant que le but restera dans les mémoires comme une occasion charnière pour le soccer au Canada. Il a dit que le sentiment dans la salle était inoubliable de voir des gens célébrer le soccer à Toronto à une si grande échelle.

Les Canadiens sont entrés dans la compétition en ayant besoin d’au moins un point pour conserver leur espoir de sortir de la phase de groupes. La Croatie avait également besoin d’une victoire après avoir égalisé le Maroc 0-0 lors de son match d’ouverture.

Les Canadiens rentreront du Qatar après avoir conclu le tournoi jeudi contre le Maroc, où ils espèrent repartir sur une note gagnante. Les hommes n’ont pas marqué ni obtenu de point lors de la défaite 1-0 de mercredi contre la Belgique, n’ayant pas réussi à convertir une multitude d’occasions malgré leur premier match à la vitrine internationale du football en 36 ans.

L’équipe nationale n’a pas été en mesure de marquer ou d’obtenir un point lors de son premier voyage au tournoi en 1986, sortant après trois défaites au premier tour au Mexique.

Lauren Wharton, joueuse de soccer à la Central Technical School de Toronto, a déclaré que c’était formidable de regarder le match aux côtés de partisans canadiens passionnés.

“Honnêtement, je voulais pleurer”, a déclaré Wharton, réagissant au but. “Je suis content que [Davies] Je l’ai eu, … C’était juste que c’était à lui de marquer.

Il semblait que Davies allait mettre fin à la sécheresse du Canada en Coupe du monde lors de son match d’ouverture contre la Belgique mercredi, mais son penalty a été arrêté par le gardien belge.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a félicité Davies sur Twitter pour son but, affirmant que l’histoire avait été écrite.

La foule a éclaté en acclamations au pub Burgundy Lion de Montréal lorsque Davies a inscrit le Canada sur le tableau, bien que l’ambiance ait changé après le retour de la Croatie.

Stathi Fokas a déclaré qu’elle était “dévastée” par la perte mais finalement heureuse de partager le “moment de fierté” avec ses amis.

“C’était vraiment nul parce que je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’autant de buts soient encaissés”, a déclaré Adi Bikkani, un autre fan. “[Canada] n’a pas suffisamment contrôlé le jeu.

La participante Nancy Cholette a choisi de se concentrer sur l’objectif très émouvant de Davies.

“D’aussi loin que je me souvienne, je suis le football et juste penser que nous avons marqué, et c’est ‘Phonsie’ qui a marqué, c’était incroyable”, a-t-elle déclaré. “J’avais les larmes aux yeux”

— Avec des fichiers de Marisela Amador à Montréal.

———

Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.

Tyler Griffin, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Pro sportsfootballCoupe du monde