Les fans de l’Allianz Arena brandissent une banderole pour protester contre les retards de match dus à la mort de la reine Elizabeth II. Adam Jolie/Getty Images

Les supporters du Bayern Munich ont protesté contre les supporters de football touchés par la mort de la reine Elizabeth II, déployant une banderole lors de l’affrontement de la Ligue des champions contre Barcelone appelant les autorités du jeu à “respecter les supporters”.

Tous les matchs en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord ont été reportés ce week-end suite au décès du monarque britannique à l’âge de 96 ans jeudi dernier. Bien que des rencontres aient lieu ce week-end, les matchs de dimanche entre Chelsea et Liverpool et Manchester United et Leeds United ont été reportés en raison du détournement de la police pour organiser les funérailles de la reine lundi.

Le match d’Arsenal en Ligue Europa à domicile contre le PSV Eindhoven jeudi a également été reporté car plus d’un million de personnes devraient se rendre à Londres dans les prochains jours pour rendre hommage à la reine.

Les supporters du Bayern ont déployé une banderole à la 26e minute du match de groupe contre Barcelone à l’Allianz Arena qui disait : “Retards et interdictions de match de dernière minute à cause de la mort d’un royal – Respectez les supporters”.

Le match du groupe A de la Ligue des champions entre les Rangers et Napoli à Glasgow étant retardé de 24 heures et reporté à mercredi et les supporters itinérants interdits d’assister au match à Ibrox, il est possible que la manifestation du Bayern fasse spécifiquement référence à cette décision.

Lors de l’annonce du report de 24 heures du match à Ibrox, l’UEFA a également confirmé que les supporters des Rangers ne seraient pas autorisés à se rendre en Italie pour le match retour contre Naples afin de s’assurer que les deux groupes de supporters reçoivent le même traitement.