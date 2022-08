Les fans d'”Outlander” bouleversés par l’annonce de la préquelle, veulent plus de saisons pour la série actuelle

Alors que la série préquelle Outlander à Starz est sur le point de décoller officiellement, tous les fans ne sont pas satisfaits. La série préquelle intitulée Outlander : Blood of My Blood traitera de l’histoire d’amour entre les parents de Jamie Fraser. « L’univers #Outlander s’agrandit ! Outlander: Blood of My Blood, une préquelle qui suivra l’histoire d’amour des parents de Jamie Fraser, est officiellement en développement chez STARZ », a annoncé Outlander via son compte Twitter.

Cependant, plusieurs fans ont pu être vus exprimer leur consternation face à l’annonce de la préquelle, affirmant qu’ils n’avaient aucun intérêt pour la même chose. Au lieu de cela, ils ont insisté sur la nécessité d’une conclusion appropriée à la production actuelle. Certains ont même dit qu’ils n’étaient pas intéressés à regarder une préquelle dont Jamie ne faisait pas partie.

Je n’ai aucun intérêt pour une pré-qualification. J’ai regardé Outlander et je voulais plus de scènes de Sam Heughan / Jamie à la place, vous avez continué à supprimer des scènes dans lesquelles il se trouvait. Une fois le spectacle d’Outlander terminé, je passerai à autre chose. Les parents de Jamie meurent d’ailleurs tôt. – Fans de Sam Heughan (@Elllls7) 4 août 2022

C’est affolant ! Vous avez passé 6 saisons à diminuer Jamie en essayant de faire la série sur Claire et vous faites maintenant une préquelle sur la famille de Jamie.

Désolé mais je n’ai regardé que si longtemps à cause de #SamHeughan.

Je n’ai aucun intérêt pour une préquelle ou un spin-off qui ne l’inclut pas. pic.twitter.com/TYc3gbkl4w —Susie D (@SusieD57) 4 août 2022

Je n’aime pas non plus la façon dont Ron a fondamentalement quitté la série dans la saison 3 sans un mot, il n’a fait aucune promotion pour la série, coupe et change les scénaristes et les réalisateurs, mais il a le temps de faire une pré-qualification – Fans de Sam Heughan (@Elllls7) 4 août 2022

@SamHeughan @Writer_DG @TallShipProds @RonDMoore Si cela signifie que sn 7 est la fin d’Outlander tel que nous le connaissons, Jamie / Claire, je crois fermement que c’est une énorme mauvaise décision. Je ne pense vraiment pas qu’il aura le même public qu’Outlander. Je suis simplement réaliste. — BonnieK “Minx” (@bonnie_bon1) 4 août 2022

Et quid de la saison 8 d’OL ?? Un peu de respect pour les fans d’Outlander, s’il vous plaît. Désolé mais je ne suis pas vraiment intéressé par ce prequel. — Irene Mendoza Gascón (@IreneMe08) 4 août 2022

Selon un rapport de Variety, Diana Gabaldon, l’auteur des romans titulaires servira de productrice consultante sur la série. Matthew B. Roberts est sur le point d’écrire et de produire la préquelle. Ronald D. Moore, avec Maril Davis, sera également le producteur exécutif de l’émission.

