Les fans donnent des millions à la collecte de jouets de Damar Hamlin pour les enfants

L’objectif de Damar Hamlin était simple : il voulait amasser 2 500 $ en ligne pour acheter des jouets aux enfants dans le besoin.

Cela a pris environ deux ans.

Puis est venu lundi, lorsque la sécurité des Buffalo Bills a été grièvement blessée et a dû redémarrer son cœur sur le terrain dans une scène effrayante qui s’est déroulée lors d’un match télévisé à l’échelle nationale contre les Bengals de Cincinnati. Il est instantanément devenu l’une des plus grandes histoires du sport et des milliers de personnes ont trouvé sa page GoFundMe.

Résultat : environ 3,7 millions de dollars versés au cours des 12 premières heures. Et le nombre grimpe.

Une collecte de fonds qui, le mois dernier, avait collecté 2 921 $ était à 3 637 590 $ à 10 h 00, heure de l’Est, mardi – avec environ 130 000 personnes se connectant en ligne au cours de cette période pour donner, en moyenne, environ 28 $. Certains des dons étaient plus petits. Certains étaient plus de 5 000 $. En moyenne, environ trois dons ont été effectués chaque seconde au cours de cette période initiale de 12 heures.

Et beaucoup sont venus avec des messages d’espoir pour un joueur de 24 ans à sa deuxième saison, sous sédation dans un hôpital de Cincinnati, répertorié dans un état critique et avec certains coéquipiers ne voulant pas retourner à Buffalo juste pour pouvoir rester près de lui.

“Il y a des moments dans la vie qui arrêtent le monde”, a écrit Michael Lynch, qui a fait un don mardi matin. « Nous prions tous pour deux choses. Votre prompt rétablissement et votre impact sur le monde sont renforcés par votre soutien à moi.

Les messages ont afflué de différentes bases de fans, de nombreux donateurs faisant savoir au monde qu’ils soutenaient d’autres équipes. L’un d’eux est venu avec un hashtag qui disait: “Nous sommes tous des fans des Bills”.

Hamlin a lancé le GoFundMe en décembre 2020. Il venait de terminer sa carrière universitaire et se préparait pour le processus de repêchage de la NFL. Et il voulait organiser une collecte de jouets à la garderie de Kelly et Nina dans sa ville natale de McKees Rocks, en Pennsylvanie, un endroit avec environ 6 000 habitants le long de la rive sud de la rivière Ohio.

“Alors que je me lance dans mon voyage vers la NFL, je n’oublierai jamais d’où je viens et je m’engage à utiliser ma plate-forme pour avoir un impact positif sur la communauté qui m’a élevé”, a écrit Hamlin lors de la mise en place du lecteur. “J’ai créé la Chasing M’s Foundation comme un véhicule qui me permettra d’avoir cet impact, et le premier programme est la collecte communautaire de jouets 2020. Cette campagne vous donne l’opportunité de contribuer à notre première initiative et d’avoir un impact positif sur les enfants les plus durement touchés par la pandémie.

Il a réussi le premier événement avec environ 10 jours de planification. Les cadeaux ont afflué, dont des vêtements donnés par Pitt, où il venait de finir de jouer. L’éducation de Hamlin a été loin d’être facile : il a perdu trois amis à cause de la violence armée en grandissant et a vu son père incarcéré pendant environ 3 ans et demi pour avoir vendu de la drogue. Mais dès qu’il a pu, Hamlin a voulu aider les autres.

Alors, il a commencé la collecte de jouets. Et lundi, le monde a finalement remarqué.

La plupart des dons provenaient de fans de Bills, affectueusement connus sous le nom de Bills Mafia, et c’est loin d’être la première fois qu’ils se connectent en ligne pour montrer leur soutien. Ces dernières années, les fans des Bills ont manifesté leur soutien à la fondation du quart-arrière de Miami Tua Tagovailoa après avoir quitté un match – également à Cincinnati – avec une commotion cérébrale; pour la charité du quart-arrière de Baltimore Lamar Jackson après que les Ravens aient perdu un match éliminatoire contre Buffalo; et beaucoup ont fait des dons de 16,88 $ à la PUNT Pediatric Cancer Collaborative dans l’ouest de New York après le décès cet été du joueur de la CRF Luke Knox.

Le frère de Luke Knox, Dawson Knox, est un bout serré pour les Bills. Les 16,88 $ étaient un clin d’œil à leurs numéros de maillot.

Tim Reynolds, l’Associated Press