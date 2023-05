Les fans doivent se préinscrire pour des billets gratuits pour l’immense cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris

Pour réussir la cérémonie d’ouverture la plus audacieuse de l’histoire olympique, les organisateurs français sont désormais, littéralement, sur la même longueur d’onde.

Le gouvernement français, le président du comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 et le maire de la capitale française ont signé mardi un protocole de sécurité de 11 pages qui, pour la première fois, a exposé publiquement certains des détails granuleux de leur planification pour protéger la cérémonie d’ouverture sans précédent du 26 juillet de les menaces de terrorisme, les attaques de drones et autres risques pour les foules massives et les 10 500 athlètes.

Un changement notable est que les centaines de milliers de spectateurs qui assisteront gratuitement au gala en plein air, répartis le long d’un parcours de défilé de six kilomètres sur la Seine, devront se préinscrire pour obtenir des billets.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, en charge de la sécurité olympique, avait fait pression pour ce changement afin que des foules de spectateurs non payants puissent se voir attribuer des places désignées sur les quais supérieurs de la rivière, séparés de 100 000 autres invités payant pour une vue plus proche au bord de l’eau.

Face aux inquiétudes des experts quant à l’ampleur et à la complexité de l’opération de sécurité, Darmanin, le président du comité d’organisation Tony Estanguet et la maire de Paris Anne Hidalgo ont pris la parole lors d’une conférence de presse pour défendre la décision de la France d’utiliser le centre de la ville comme lieu de l’extravagance, abandonnant pour la première fois la sécurité d’un stade traditionnel.

Il promet une grande télévision si tout va bien, mettant en vedette des monuments emblématiques et la Seine qui est nettoyée pour la natation olympique. Mais les exigences logistiques et de sécurité uniques pourraient se retourner de manière spectaculaire devant un public mondial pour la France en cas de problèmes majeurs.

« Quand la France organise les Jeux – la dernière fois, c’était il y a 100 ans – elle le fait avec ambition », a déclaré Estanguet. « C’est un défi d’organiser une cérémonie dans ces conditions mais, encore une fois, c’est le plus gros public que la France n’aura jamais eu, la plus belle vitrine. Notre responsabilité est de faire rêver, de montrer à quel point ce pays est incroyable. »

Les plans de Paris sont également gargantuesques à d’autres égards :

Les athlètes défileront d’est en ouest le long du fleuve à bord de 91 bateaux, avec 25 autres embarcations en réserve pour les pannes ou autres besoins. Il y aura également une trentaine de bateaux pour la sécurité ; la rivière pourrait être bondée. Il y aura des essais à partir de juillet. L’ensemble de l’événement, y compris la parade aquatique au pied de la Tour Eiffel, un spectacle artistique et musical, et la cérémonie officielle avec l’allumage de la flamme olympique en présence des chefs d’État devrait durer environ 3 1/2 heures.

Avec un déploiement prévu de 35 000 policiers – engloutissant une part importante du total français de 250 000 – la cérémonie de Paris éclipsera « l’opération Golden Orb », l’énorme opération de police britannique pour le couronnement du roi Charles III. Elle a mobilisé près de 13 000 policiers. Le commissaire de police de Londres a déclaré qu’il s’agissait de la plus grande opération de sécurité jamais menée par sa police métropolitaine de 194 ans.

Au total, 30 000 agents seront mobilisés en moyenne par jour durant la période 26 juillet-août. 11 Jeux olympiques, atteignant jusqu’à 45 000 les jours les plus chargés de la région parisienne, a déclaré Darmanin aux sénateurs en octobre.

Les vacances de la police seront annulées en juin, juillet et début août à de « très rares exceptions » et d’autres événements qui auraient nécessité des services de police seront reportés, a-t-il déclaré. Le ministre a mis en garde contre « d’énormes problèmes d’ordre public si, clairement, les choses tournent mal ».

Une préoccupation aiguë à la suite des multiples attaques du groupe État islamique qui a tué 147 personnes à Paris et dans ses environs en 2015 est que le spectacle pourrait être une cible pour le terrorisme. Les drones porteurs de bombes sont également préoccupants. « C’est une menace totalement nouvelle », a déclaré Darmanin.

Risque de chute des spectateurs dans la rivière

On s’inquiète également de la gestion des foules massives et de la capacité des organisateurs à recruter des agents de sécurité privés en nombre suffisant.

« C’est très ambitieux et c’est vrai que de nombreux experts ont exprimé leur opposition », a déclaré Bertrand Cavallier, l’ancien commandant du centre de formation de la gendarmerie nationale française, lors d’un entretien téléphonique. « La configuration physique est très complexe. »

Entre autres défis, il a cité le risque que les spectateurs tombent dans le fleuve ou dégringolent des quais supérieurs de la Seine sur les foules payantes en contrebas. Le protocole de sécurité signé mardi précise toutefois qu’il y aura un espace entre les spectateurs et les parapets supérieurs, suffisamment large pour le passage des services de sécurité et de secours.

Il y a aussi la possibilité de manifestations après des manifestations soutenues et parfois violentes cette année contre les réformes des retraites poussées par le président Emmanuel Macron.

« Il y a une volonté de présenter une très belle image de la France. C’est vrai que la Seine, Notre Dame, la Tour Eiffel et le reste sont très évocateurs. Donc, derrière cela, il y a une grosse campagne publicitaire pour mettre en valeur la France. Je pense que le président Macron veut marquer sa présidence », a déclaré Cavallier. « Mais le risque est là.

« L’idée est très séduisante », a-t-il ajouté. « Réaliser cela va demander un travail considérable. »

Les militants des libertés civiles ont également tiré la sonnette d’alarme sur le fait que les mesures de sécurité olympiques risquaient d’éroder les libertés. Les critiques ont soulevé des problèmes de confidentialité concernant la technologie de vidéosurveillance qui sera utilisée à titre expérimental, combinant des caméras avec un logiciel d’intelligence artificielle pour signaler les risques de sécurité potentiels tels que les colis abandonnés ou les vagues de foule.

Les autorités ajoutent des centaines de caméras de surveillance dans les régions qui accueilleront des événements olympiques. Les critiques soutiennent qu’une sécurité intrusive et durable est souvent un héritage toxique des Jeux olympiques.

La police est déjà renforcée. Darmanin a parlé d’une campagne « de harcèlement, de nettoyage » de la délinquance dans les zones accueillant des sites olympiques.