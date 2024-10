Les fans d’Oasis perdent la tête à cause des prix « fous », des frais Ticketmaster pour les spectacles de Toronto : « Absolument ridicules »

Groupe de rock anglais de renommée mondiale Oasis est sur le point de reprendre la scène mondiale, plus de 15 ans après la séparation du groupe en 2009. Les frères Gallagher sont prêts à présenter leurs talents au stade Rogers de Toronto, encore à construire, l’été prochain, avec des spectacles prévus en août . 24 et 25 dans la salle Live Nation de 50 000 places.

Les billets en prévente étaient disponibles jeudi après-midi et les places grand public arrivaient sur le marché vendredi. Et comme vous pouvez l’imaginer, les billets ont commencé à des montants ridicules, puisque le vendeur officiel Ticketmaster proposait des préventes de sièges d’admission générale à plus de 300 $ (avant taxes et frais).

Cela survient après que le groupe a choisi de ne pas utiliser le modèle tarifaire de « tarification dynamique » de Ticketmaster, connu pour gonfler considérablement les coûts. Cependant, le prix fait toujours perdre la tête aux fans, et de nombreux demandeurs de billets mécontents se tournent vers les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation et leur consternation.

UN Utilisateur Reddit a plaisanté : « Je ne veux pas me plaindre, mais j’ai l’impression de payer moi-même une pension alimentaire à l’ex de Noel. »

Les billets pour Oasis Toronto Pit ayant 63 $ de frais me font mal à l’âme -fiona (@track2maroon) 3 octobre 2024

J’ai finalement réussi avec la prévente Oasis, mais les prix sont putains, je pourrais payer le loyer d’un appartement avec ce que je demande. -Tim (@tj3811) 3 octobre 2024

mdr, les prix de prévente pour Oasis à Toronto sont fous. je ne peux même pas imaginer à quoi ressemblera la vente générale demain – fazil (فاضل) (@dialecticrobot) 3 octobre 2024

Je viens peut-être ou non de payer 636,26 $ pour des billets Oasis à Toronto.

J’ai besoin d’être sectionné -Ciaran (@CiaranG09) 3 octobre 2024

non parce que 75% de l’étage est déjà en vente alors que la prévente n’était qu’hier ?!??!??????!???? comme si vous étiez tous gourmands, d’accord. — nika⁷ 💜 (@triplekimsquad) 4 octobre 2024

Le groupe s’est adressé à X jeudi matin pour avertir les fans de faire attention à l’achat de faux billets Oasis et pour rappeler aux fans que Ticketmaster Twickets était le seul revendeur officiel.

Il semble que les revendeurs tiers, bien sûr, aient déjà englouti une grande majorité de sièges et, comme on pouvait s’y attendre, les prix abusifs (et la demande de billets) sont scandaleux auprès des scalpers, ainsi que des sites Web tiers comme Sièges vifs, StubHub, et Temps de jeuentre autres, qui avaient des billets allant de 1 000 $ jusqu’à 11 000 $.

Et c’était avant même le début de la prévente.

S’il vous plaît soyez conscient. Des milliers de faux billets Oasis ont déjà été découverts sur Stubhub et Vivid Seats avant même que la tournée nord-américaine ne soit mise en vente ! @TwicketsUS et @Ticketmaster Fan-to-Fan aux États-Unis et au Canada sont les seuls revendeurs officiels. Lire le @nivassoc lettre… -Oasis (@oasis) 3 octobre 2024

Les scalpers répertorient déjà des centaines de billets Oasis pour des spectacles à New York, Los Angeles, Chicago, Toronto et Mexico à des prix allant jusqu’à 3 000 $, avant même qu’ils ne soient en vente. Ces billets « fantômes » ne sont pas garantis, ce qui expose les fans au risque d’annulation et sans accès au spectacle. pic.twitter.com/kmScQeBoCG – Éric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) 2 octobre 2024

Ticketmaster lui-même a également été incendié, car tout, depuis les prix jusqu’aux longues attentes dans la file d’attente et aux frais extrêmement élevés sur les billets, les fans ont traîné le vendeur en ligne dans la boue.

« Les frais de Ticketmaster sont ce qui en a marre. Je suis d’accord avec 250 $, mais 62,50 $ de frais par billet ne sont pas justifiés. Ticketmaster est une organisation criminelle », a écrit une affiche sur Reddit.

« J’avais 2 billets GA pour 320 $ ou autre et je suis passé à la caisse, puis Ticketmaster m’a baisé et m’a déconnecté avec une erreur. J’ai rejoint la file d’attente uniquement pour que les billets soient vendus, sauf ceux à 918 $. F**k ça. F **k Ticketmaster », a écrit un autre utilisateur de Reddit.

Une autre personne de Reddit a commenté : « J’ai payé beaucoup trop cher pour le mien, je suis gênée d’admettre que les frais pour 3 billets étaient de 461 $. J’ai un an pour les payer et d’ici là, ils seront comme des billets gratuits, n’est-ce pas ? «

« Je ne peux pas croire que l’AG pour Toronto coûtait 320 $ CAD mdr… 63 $ de frais, c’est absolument ridicule », a déclaré un autre.

Vendu selon le principe du premier arrivé, premier servi, sauf si vous étiez dans la file d’attente avant que tout le site ne plante une minute avant le début de la vente ! 🤦🏼‍♀️💔 – Annamarie Spires (@AnnamarieSpires) 4 octobre 2024

Profitez d’Oasis à ceux qui ont connu le succès avec la prévente – mais qui avaient 30 000 personnes devant moi pour la première nuit et 12 000 personnes devant moi dans la deuxième file. L’option la moins chère au moment où j’ai pu sélectionner le tarif était de 170 $ par siège avec des frais de ticketbastard, donc… je vais passer. – Jay Anders🍁n 🇨🇦 (@CageSideJay) 3 octobre 2024

Les tarifs Oasis nord-américains ont été mis en vente il y a 5 minutes et il y a 135 000 personnes en ligne devant moi sur Ticket Master mdr — 🇵🇸 journal 🇵🇸 (@supernautxx) 4 octobre 2024

@Ticketmaster quelle horrible expérience d’essayer d’acheter @oasis aujourd’hui. Je me suis préinscrit, je me suis connecté tôt, j’ai attendu que 9 500 autres personnes achètent et une fois entré, j’ai essayé d’acheter une paire au moins 50 à 75 fois et à chaque fois, elles ont fini par être prises. A quoi ça sert ?! – Josh Mustachi (@JMustachi) 4 octobre 2024

Je n’étais que le numéro 5 600 en ligne et je ne pouvais toujours pas payer avec les options minces qui me restaient. Quelle blague. Le @oasis la prévente de bulletins de vote privés était déjà une pure blague, mais vous avez ensuite @Ticketmasterce qui se révèle toujours être la pire chose qui existe. https://t.co/P3XA01unb7 – Devon Matthias (@Devzb) 4 octobre 2024

Je devrais être heureux d’obtenir un billet Oasis, mais le coût des « frais de traitement » de Ticketmaster est absolument scandaleux. Comment peuvent-ils occuper une telle position de monopole dans la billetterie et inventer de tels frais ? Ils prélèvent littéralement au moins 20 % sur le montant brut des événements. – Iain McCulloch (@_iainmcculloch) 4 octobre 2024

Un autre point de consternation pour les fans est le fait que le stade proposé par Live Nation est censé accueillir les spectacles l’été prochain, fin août, mais beaucoup pensent que la nouvelle arène d’une capacité de 50 000 places ne sera même pas construite à temps.

Les commentaires autour de la situation du stade ont également été diffusés sur les réseaux sociaux.

« Ce lieu n’existe même pas encore, alors qui diable sait », a déclaré l’un d’eux. Utilisateur Reddit » a écrit, tandis qu’un autre a plaisanté : « Je ne peux pas imaginer que cela puisse être bien construit en 11 mois. »

Si Toronto est incité à construire rapidement une nouvelle salle de concert (le stade Rogers) pour accueillir Oasis, alors peut-être pouvons-nous dire qu’Oasis doit emprunter l’Eglinton CrossTown pour se rendre sur place ? – John Aquino 🤷🏽‍♂️ (@DrJohnAquino) 30 septembre 2024

Apparemment, rien de tout cela n’avait vraiment d’importance car, quelques heures seulement après la mise en vente des billets au public, Oasis officiellement épuisé a déclaré, le Stade Rogers n’existe pas encore pour les deux dates d’août.